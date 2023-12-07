玉女歌手周思潔痛揭被音樂教父傷害「身心煎熬」！他身分曝光

歌手周思潔2019年復出發片，6日在社群自曝遭音樂教父深深傷害，她說：「在獨自承受了3年多的身心煎熬後，今天我決心勇敢地站出來，揭露這位大師的所做所為。」隨後發出聲明稿揭露該音樂教父就是資深音樂人小蟲。

周思潔透露，她給出高於業界行情的價格合作，「我毫不猶豫地以300萬新台幣的價格簽訂了前後共2份包含6首歌曲、總長度達30分鐘（以符合金曲獎參賽資格）的專輯合約。」

沒料到之後雙方的合作卻相當不愉快，發生許多光怪陸離的事情，其中周思潔還表示，當時每個月必須支付大師台幣20萬，加上給經紀人的13萬，每月總共台幣33萬的費用，另外超過百萬的單曲MV製作費。

最令周思潔傻眼的是一年多過去，原定的6首歌只完成了2首半，「其他新歌的創作停滯不前，而我每個月卻要照付33萬。我一再問進度，得到的回應都是他們很忙碌，寫歌需要靈感，不能催。」讓她終於意識到所託非人。

她發文後又發聲明，該位音樂大師是小蟲，表示已告上法院。

周思潔聲明稿全文：

本人周思潔委任音樂人陳煥昌（小蟲）製作唱片專輯「傻傻的花」在他及其經紀人楊智傑（棍子）統籌下共支出新台幣1千多萬元。 小蟲個人已收390萬（含6首歌曲製作費共300萬先收210萬及總策劃費180萬）並另外收費拍攝「傻傻的花」MV，擔任導演、製作費165萬。 收取多項費用的小蟲，卻不斷延宕出片日期以致唱片發行時恰逢新冠疫情長達3年無法出國、宣傳可謂損失慘重。 小蟲收取高達180萬的總策劃費，卻在錄音完成後毫無作為即逕自返回中國，致本人需另請團隊始能完成專輯，總計「傻傻的花」含宣傳費高達2千萬。 合約明訂「一方如有違反合約規定，需支付他方違約金」本人尚未依法對小蟲主張前開權利，小蟲反而在外放話指本人未支付尾款，詆毁本人名譽，實係惡意顛倒是非。 至今小蟲仍不交出專輯的音樂分軌檔案，更惡意不授權，致使花費鉅資的歌曲，竟無法在KTV播出。 在中國也有人與小蟲發生類似糾紛，憤而告上法院，為使不再有人受害，本人勇敢揭發小蟲與其經紀人棍子之劣行並委請律師追究其法律責任。 聲明人：周思潔

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