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12歲林品彤為什麼拿金馬影后？電影上映影人揭原因

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
林品彤在「小曉」飾演有過動症的小孩。圖／Catchplay
林品彤在「小曉」飾演有過動症的小孩。圖／Catchplay

監製葉如芬、王小茵領軍導演靳家驊、演員陳意涵與新科影后林品彤等人於5日晚間一同出席電影「小曉」首映會，其中以超齡驚豔演技奪下金馬影史最年輕影后的林品彤說：「這個世界很需要同理心，希望大家都能很善良地對待每個人。」盼大家看完電影能有這樣的收穫。

第2次參與電影演出就拿下金馬影后的林品彤，層次豐富細膩的演技終於現身，觀眾表示「終於知道為什麼她拿影后了」、「眼神的變換令人發毛」，林品彤說：「我完全能感受小曉對於這一切的無力，在學校同學欺負她、在家裡媽媽不懂她、又覺得唯一信任的老師背叛她，她很想改變，卻不知道該怎麼做，很多旁人看起來瘋狂的舉動其實都是在尋求幫助的訊息，也希望觀眾透過『小曉』能多關心身邊的人。」

首映會後好評滿滿，除了被林品彤維妙維肖的演技折服，亦對飾演媽媽的陳意涵脫胎換骨演出感到震驚，陳意涵說：「雖然我的角色看起來像是反派，但我在演的那個當下，盡全力愛我的孩子了。」她也表示，但事後回看，才發現孩子還有很多自己不知情的事，很多細節是透過第三視角才發現，最後說：「所以我希望觀眾能透過這部電影，讓自己思考，當你覺得自己很辛苦或是認為自己是對的同時，用同理心去思考另一方，看看自己忽略了什麼，讓世界更美好，希望大家可以帶著這樣的心情分享給朋友。」

首次執導電影的導演靳家驊說：「電影就像一個朋友，他會帶著你去認識不同的世界，『小曉』就是希望能把這些有距離的真實帶到你面前，讓你更有同理心。」電影8日上映。

監製王小茵（左起）、演員鄭志偉、語晴、陳意涵、新科影后林品彤、導演靳家驊、監製葉如芬一同出席電影「小曉」首映會。圖／Catchplay
監製王小茵（左起）、演員鄭志偉、語晴、陳意涵、新科影后林品彤、導演靳家驊、監製葉如芬一同出席電影「小曉」首映會。圖／Catchplay

監製王小茵（右起）、演員鄭志偉、語晴、陳意涵、新科影后林品彤、導演靳家驊、監製葉如芬一同出席電影「小曉」首映會。圖／Catchplay
監製王小茵（右起）、演員鄭志偉、語晴、陳意涵、新科影后林品彤、導演靳家驊、監製葉如芬一同出席電影「小曉」首映會。圖／Catchplay

陳意涵在「小曉」首次飾演媽媽。圖／Catchplay
陳意涵在「小曉」首次飾演媽媽。圖／Catchplay

陳意涵（左）和林品彤在「小曉」飾演母女，相愛相殺。圖／Catchplay
陳意涵（左）和林品彤在「小曉」飾演母女，相愛相殺。圖／Catchplay

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