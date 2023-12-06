分手了！Jennie和V「已結束戀愛關係」

韓天團防彈少年團的V和BLACKPINK的Jennie緋聞傳了許久，今（6）日韓媒JTBC爆出2人最近分手，已經結束戀愛關係。

雙方都是世界頂流偶像，去年傳出緋聞時各自粉絲都炸了鍋。去年夏天他們在濟州島的車內被拍到約會，之後相隔一天分別出發紐約，在相似的時間地點上傳了照片，去年Jennie還邀請了V參加BLACKPINK專輯發佈的私人搶聽派對。

儘管雙方都沒有承認，但2人的關係是默認的事實。韓媒推測這次爆出分手，應該也不會有官方立場。

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