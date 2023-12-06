和蔣家人超有緣！ 王貞治58年前也贈蔣經國球棒
「2023亞洲棒球錦標賽」在新落成的台北大巨蛋舉行，12月2日啟用儀式邀請到「世界全壘打王」王貞治擔任開球嘉賓，投出大巨蛋的歷史第一球，當天更將簽名球棒親手送給台北市長蔣萬安，這畫面讓不少球迷馬上聯想到民國54年年王貞治來台，會見時任救國團主任的前總統蔣經國時，也致贈了簽名球棒。
負責製作新聞的台視主播張彤表示，過去專跑社會和黨政新聞，第一次接觸體育新聞就是這麼歷史性的一刻，笑說其實對棒球沒有很瞭解，但是「全壘打王」王貞治太經典，也是身邊許多人的偶像，而搭檔攝影林秉洲恰巧是資深棒球迷，除了和他討教科普棒球小知識外，也藉機深入瞭解王貞治「OH桑」的獨特魅力。
一張58年前王貞治與前總統蔣經國的合照，意外掀起網友熱烈討論，張彤在資料蒐集時發現原來台視不僅有照片，還有完整的動態影像紀錄，珍貴新聞畫面的搜尋更是動員新聞、資訊及節目跨部門齊心協力合作，看到當年畫面對比上周六的大巨蛋開球，實在是有著令人難以言喻的感動，也讓這則新聞別具意義。
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