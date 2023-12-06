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謝金燕開「姐姐戰車」登大巨蛋 驚爆荷包大失血：噴掉愛馬仕！

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
謝金燕分享高金打造的「姐姐戰車」。圖/摘自臉書
謝金燕分享高金打造的「姐姐戰車」。圖/摘自臉書

48歲女星「姐姐」謝金燕近日受邀擔任亞錦賽台韓開幕戰的嘉賓，成為首位站上台北大巨蛋演唱的歌手，當天她搭乘球鞋造型的「姐姐戰車」進入會場，將現場氣氛炒到最高點！

謝金燕昨（6）日則在IG上透露，這台「姐姐戰車」為了要陪她繞大巨蛋一圈，事前得進廠維修，還換了兩個車用的電瓶，不僅內裝全新，整台車身也是經過烤漆三層外加電波拉皮，她直喊：「我的媽呀！一個愛馬仕康康飛了」，笑說比女生還要麻煩。但由於台灣氣候潮濕，她則感慨表示可能不利這台戰車生存，恐怕得找時機幫他們舉辦告別式。

謝金燕分享高金打造的「姐姐戰車」。 圖/摘自IG
謝金燕分享高金打造的「姐姐戰車」。 圖/摘自IG

謝金燕分享高金打造的「姐姐戰車」。 圖/摘自IG
謝金燕分享高金打造的「姐姐戰車」。 圖/摘自IG

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