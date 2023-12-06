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胃癌切掉三分之二！唐玲竟遭酸民嗆「怎麼不去死」

聯合報／ 記者葉君遠／台北即時報導
唐玲樂觀面對每一天。記者李政龍／攝影
唐玲樂觀面對每一天。記者李政龍／攝影

唐玲罹患胃癌，後來摘掉卵巢、子宮，因此提早進入更年期，如今癌症控制得宜，卻要經常面對網友酸言酸語，但更可怕的是，作秀時竟然有人怕她會傳染癌症，跟她保持距離，嘆：「癌症真的不會傳染，請不要害怕我。」

唐玲今年48歲，為了胃癌抗病3年，積極接受治療，胃部切掉只剩3分之1，出現「傾倒症候群」，「我吃東西不能太快，而且必須有順序，如果一開始吃澱粉，立刻進入小腸，很容易發生昏睡，這個就是胃傾倒症候群」。

因為長期服藥，後遺症造成視神經病變，醫生猜測是青光眼，「我現在連大字報都看不清楚，甚至開始出現白內障」。身上多有病痛，她卻比以前樂觀，過去沒有生病的時候有憂鬱症，現在每天醒來都在想辦法提醒自己，讓自己快樂。

她說，生病之前，覺得每天醒來為了3餐、追逐名利，要達成這些事情要這麼辛苦工作，現在想法不一樣了，「我要快樂過每一天，雖然有很多網友酸我，在我吐苦水的時候說怎麼不去死，但這些在生死面前，都只是皮肉傷，我不會害怕」。

為了活下去，她必須工作，過程誠惶誠恐，一方面怕沒有工作沒有收入，但工作上門之後又怕沒有體力負荷，還遇到身邊的人以為癌症會傳染而保持距離，這一點她非常無奈。

她中午出席台北市華真扶輪社長期攜手台灣優質生命協會「愛在一起歲末送暖餐會」，表示癌症目前進入追蹤期，5年內都是有可能復發的危險期，每3個月都要持續追蹤，「很高興的事，最近追蹤血液檢查都正常。」

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