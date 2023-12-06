好消息！BLACKPINK續約了 YG娛樂宣告續簽團體約
韓國女團BLACKPINK的續約問題一直是外界關心的話題，如今YG娛樂終於正式宣告BLACKPINK已續團體合約。而總製作人的梁鉉錫也開心表示「能和BLACKPINK延續緣分」並承諾：「我們會盡最大的努力繼續支持與信任她們。」
不過因為BLACKPINK只續了團體合約，因此外界也紛紛猜測，4名團員Jisoo、Jennie、Rosé和Lisa的個人合約可能會另簽給別的公司。
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