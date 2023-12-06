五月天捲入假唱疑雲 大陸官媒發聲「真演唱是演藝人員的本分」

五月天演唱會假唱疑雲，除了讓大陸相關單位介入調查外，連官方媒體「人民日報」也發表評論對於假唱問題，應予以抵制，因為這是演藝人員的本分。

人民日報5日發表評論表示，「抵制假唱，堅持真唱，是廣大音樂工作者的基本職業操守」，並認為「演唱者任何形式的對口型，都是對消費者的不負責任。」所以對於觀眾的合理質疑、投訴意見，演唱會的表演者、主辦方，均須加以正視，做到有則改之，無則加勉。同時也期待相關單位要加強監管，讓假唱行為無處遁形。並強調「真演唱、真演奏，這是演藝人員的本分，也是演藝明星擁有市場號召力的基石。」

商品推薦