唐禹哲瞞當爸11年 前女友閨密爆：是你說婚宴後會登記

39歲的唐禹哲在大陸節目上向小他13歲混血女友蘇小軒求婚成功，隨即傳出他早已在11年前未婚生子，他主動接受大陸媒體訪問，承認此事。「鏡周刊」曝光疑似是正宮友人的爆料發文，嘆：「我朋友（指唐禹哲前女友）很內向，也不太會說話！一個很安靜的人，礙於不想讓孩子曝光，能做的很有限。」

該發文指出：「如今為朋友發聲，我知道這幫助超有限，看我這篇文，多殘弱，我們既沒有資源沒有媒體更沒有管道，但就是想讓她知道『妳不是一個人』，但這件事，妳是受害者，身為朋友的我們並沒有默認。一點都不想袖手旁觀，只是不知道該如何幫妳。」其中還提到「是你說因為你是藝人可不可以先不要登記」、「是你說我們婚宴後會補辦登記結婚」。

唐禹哲當時在受訪時表示，會與前女友分開，「其實是在相處過程中慢慢發現性格不合適，我自己也有自己的問題，當時做的也不夠好，所以最後選擇分開，但是作為小孩的爸爸，我對他的愛是不會有任何改變的。」而蘇小軒也都知道此事。

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