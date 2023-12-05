孫淑媚才傳喜訊 慘遭砲轟「高雄之恥」…崩潰報警

「金曲歌后」孫淑媚長達6年沒有發片，新作「我要閃閃爍」預告近日釋出，才剛宣布喜訊，然而卻遭到不明網友騷擾、攻擊，她決定不再隱忍，今在IG限時動態發文稱：「一再原諒，已經不是善良，是縱容了。」

該名網友在孫淑媚的社群留言，惡意攻擊：「梓官之恥」、「歌壇之恥」、「不紅了嗎？沒人支持了嗎？」、「可悲猴」，甚至酸她是「高雄之恥」。對於網友充滿攻擊的貶低留言，孫淑媚截圖透過社群反擊，表示：「為了不讓你再傷害別人，決定公布你，再得寸進尺，就請司法處理。」她也說「你得到快感，我得到憂鬱症」，顯見心情深受影響。

孫淑媚的經紀人球球表示孫淑媚這2年屢遭攻擊，只要有她表演的影片，該名網友就會在下方攻擊謾罵，由於以往曾遭不明人士跟蹤，所以種種攻擊言論不只造成她的困擾，也讓她的雙親格外擔憂，球球說：「他（指網友）在暗，我們在明，希望透過備案可以讓對方有所警惕。」

孫淑媚新作「我要閃閃爍」預告近日釋出。圖／摘自臉書 孫淑媚遭到不明網友騷擾、攻擊。圖／摘自IG

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