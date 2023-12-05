被趙少康緊貼全說了！林襄還原當天對話內容

林襄日前和趙少康同台出席中廣公益活動，趙少康因為一張在台上緊貼林襄的照片引發爭議，林襄今出席「炸裂吧！女孩」記者會，她對此表示「其實這就是一個誤會，我就是參加一個公益活動，我也不知道現場有誰，一個剪綵活動舞台很小，所以我們靠得比較近，不知道那張圖為什麼會把其他人都P掉。」

林襄說當天一心只想趕快剪綵，問她那會覺得很傻眼嗎？她回「也不會覺得傻眼，覺得大家很酷耶，很會聯想。」她也還原當天趙少康在她身邊說的是「謝謝妳來參加這個公益活動」，對於趙少康完全沒有覺得不舒服。而她已經感冒一陣子，笑說明天終於可以放一天假，她計畫在家宅一整天，好好充電儲備體力。

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