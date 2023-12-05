被趙少康緊貼全說了！林襄還原當天對話內容
林襄日前和趙少康同台出席中廣公益活動，趙少康因為一張在台上緊貼林襄的照片引發爭議，林襄今出席「炸裂吧！女孩」記者會，她對此表示「其實這就是一個誤會，我就是參加一個公益活動，我也不知道現場有誰，一個剪綵活動舞台很小，所以我們靠得比較近，不知道那張圖為什麼會把其他人都P掉。」
林襄說當天一心只想趕快剪綵，問她那會覺得很傻眼嗎？她回「也不會覺得傻眼，覺得大家很酷耶，很會聯想。」她也還原當天趙少康在她身邊說的是「謝謝妳來參加這個公益活動」，對於趙少康完全沒有覺得不舒服。而她已經感冒一陣子，笑說明天終於可以放一天假，她計畫在家宅一整天，好好充電儲備體力。
更多推薦
▪「護理師女神」吃燒肉竟沒穿內衣 雪乳激凸照曝光
▪李多慧驚訝台韓物價車子價差2倍 驚喊「怎麼這麼貴」
▪女星被爆機上抽菸 遭指「不顧他人死活」反嗆：你被炸死了嗎
▪劉德華父親劉禮設靈！天王緊牽11歲女兒劉向蕙曝光
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言