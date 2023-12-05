返鄉觸景傷情 龍千玉淚崩「好想爸爸」
龍千玉跟老東家豪記唱片再續新約，開心推出新專輯「十一號碼頭」，首次回到老家基隆拍攝MV，才看到基隆港11號碼頭就難以壓抑激動情緒，眼眶瞬間泛紅，她說想起小時候盼望見到爸爸捕魚歸來的情景，真的很想念在天上的爸爸。
「十一號碼頭」是團隊替她量身訂製的歌曲，龍千玉透露自己查過祖譜，發現家裡世世代代都是討海人，「碼頭對我的意義有著臨別祝福與再相見的期待，兩個1代表著一個人等待一個人回來團聚，也有一心一意的涵義。」
她提到小時候不懂為何要跑遍全台才能跟父親見面，直至成為歌手受邀登上郵輪演出，才感受到父親當年在海上捕魚，獨自度過漫漫黑夜，「演唱新歌時，腦海不斷的浮現父親給我的鼓勵，要相信自己是獨一無二的，每個人都有著自己的碼頭，努力打拚就會找到屬於自己的一片天！」
MV拍攝當天掃到颱風尾，龍千玉發現一旦開拍就會下雨，被身旁同仁虧是雨神，「讓我十分內疚，得頻頻抱歉耽誤大家的拍攝進度，工作人員則安慰我說遇水則發，是吉兆！」另外這回造型以芭比粉風為主，龍千玉感到心滿意足，樂說：「一直以來我就喜歡粉紅色，粉紅也有『很紅』的諧音。」
更多推薦
▪「護理師女神」吃燒肉竟沒穿內衣 雪乳激凸照曝光
▪李多慧驚訝台韓物價車子價差2倍 驚喊「怎麼這麼貴」
▪女星被爆機上抽菸 遭指「不顧他人死活」反嗆：你被炸死了嗎
▪劉德華父親劉禮設靈！天王緊牽11歲女兒劉向蕙曝光
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言