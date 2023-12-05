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返鄉觸景傷情 龍千玉淚崩「好想爸爸」

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
龍千玉首次回到老家基隆，拍攝新歌「十一號碼頭」MV。圖／豪記唱片提供
龍千玉首次回到老家基隆，拍攝新歌「十一號碼頭」MV。圖／豪記唱片提供

龍千玉跟老東家豪記唱片再續新約，開心推出新專輯「十一號碼頭」，首次回到老家基隆拍攝MV，才看到基隆港11號碼頭就難以壓抑激動情緒，眼眶瞬間泛紅，她說想起小時候盼望見到爸爸捕魚歸來的情景，真的很想念在天上的爸爸。

「十一號碼頭」是團隊替她量身訂製的歌曲，龍千玉透露自己查過祖譜，發現家裡世世代代都是討海人，「碼頭對我的意義有著臨別祝福與再相見的期待，兩個1代表著一個人等待一個人回來團聚，也有一心一意的涵義。」

她提到小時候不懂為何要跑遍全台才能跟父親見面，直至成為歌手受邀登上郵輪演出，才感受到父親當年在海上捕魚，獨自度過漫漫黑夜，「演唱新歌時，腦海不斷的浮現父親給我的鼓勵，要相信自己是獨一無二的，每個人都有著自己的碼頭，努力打拚就會找到屬於自己的一片天！」

MV拍攝當天掃到颱風尾，龍千玉發現一旦開拍就會下雨，被身旁同仁虧是雨神，「讓我十分內疚，得頻頻抱歉耽誤大家的拍攝進度，工作人員則安慰我說遇水則發，是吉兆！」另外這回造型以芭比粉風為主，龍千玉感到心滿意足，樂說：「一直以來我就喜歡粉紅色，粉紅也有『很紅』的諧音。」

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龍千玉續約並推出新專輯「十一號碼頭」。圖／豪記唱片提供
龍千玉續約並推出新專輯「十一號碼頭」。圖／豪記唱片提供
龍千玉非常喜歡粉紅色。圖／豪記唱片提供
龍千玉非常喜歡粉紅色。圖／豪記唱片提供
龍千玉被身旁同仁虧是雨神。圖／豪記唱片提供
龍千玉被身旁同仁虧是雨神。圖／豪記唱片提供

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