五月天被爆演唱會假唱 主唱阿信首發聲1舉動自證清白
五月天被大陸網友指出演唱會假唱，引發熱議，連大陸官方單位都介入調查，所屬的相信音樂特地發出聲明澄清，強調「沒有假唱」，更宣布巴黎場的演唱會將會全程進行網路直播，邀請「全民參與，全民見證」，主唱阿信4日在IG轉發了相關公告，似乎在回應假唱風波。
對於外界爆五月天演唱會假唱，主唱阿信在IG限動轉發了巴黎場演唱會要進行網路直播的公告，也算是回應此次假唱風波，想要大家親自見證、鑑定。
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