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徐乃麟官司纏訟多年 兒徐新洋心疼公開「給父親的信」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
徐新洋（左）與爸爸徐乃麟。 圖／擷自臉書
徐新洋（左）與爸爸徐乃麟。 圖／擷自臉書

徐乃麟2019被媒體爆出「假賣屋真詐財」，當時他大動作開記者會說明澄清，並也已提告爆料者妨害名譽、加重誹謗告訴，另提附帶民事求償1千萬，纏訟5年後，徐乃麟勝訴，被告判賠30萬員，不過他坦言對結果不是很滿意，認為判太輕，更感嘆「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」。

兒子徐新洋將一切都看在眼裡，在社群發文公開一封寫給爸爸的信，指出這些年來看到爸爸為了應對官司焦頭爛額的情景，投入的數百萬在打官司上，全家人也都始終相信爸爸，相信爸爸的清白，對於一審判決認定造謠者爆料不實判4個月徒刑，感嘆「這遲來的正義又歷經了多少時間和勇氣？」日前徐乃麟受訪談到官司勝訴之事，痛心表示「如果我當年禁不起輿論，選擇跳樓輕生，現在才說要還我清白，也來不及了啊！」徐新洋心疼「看到你作為父親的堅忍」，每次問爸爸還好嗎？徐乃麟也都微笑回答：「還能怎麼辦呢？就去面對解決問題。」父親的樂觀是他要學習的態度。

徐新洋更期望「法律能更嚴懲誹謗行為，以免發生冤枉而導致悲劇，造謠者的暗算、網路上鋪天蓋地的報導文章、吃瓜民眾以訛傳訛，當事人得花多少時間和心力去自證清白，對公眾人物來說更是難以抗衡，除了家人外，又有多少人會留下來了解真相？」最後也喊話「辛苦了爸爸，我永遠支持你」。

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