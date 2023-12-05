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82歲施明德病危！陳文茜證實：他在加護病房洗腎

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
陳文茜突提到施明德生命垂危。圖／翻攝自TVBS
陳文茜突提到施明德生命垂危。圖／翻攝自TVBS

資深媒體人陳文茜4日晚間在「TVBS戰情室」中透露，民進黨前主席施明德病情惡化，「我告訴大家一件事，施明德現在在加護病房（ICU），他在洗腎，生命在垂危當中，他的小孩都登上飛機回來，他不允許我說，如果這一刻可以醒過來，所有人祝福他」。

82歲的施明德是陳文茜摯友，施明德原本不允許她對外公開他的病況，但自從他住院已經十多天，情況不樂觀，孩子們都從國外趕回探視。陳文茜心急好友的病情，也擔憂選情，希望所有人都祝福他，讓他能在這一刻熬過來，「如果他有任何不幸結果，他會甘願犧牲25年的民主成果是這樣嗎？選民手上這張票對得起他嗎？」

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