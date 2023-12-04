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大巨蛋開唱有譜！YOASOBI野心不藏了：超越世界天團

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
YOASOBI來台助陣簡單生活節。圖／Sony Music 提供
YOASOBI來台助陣簡單生活節。圖／Sony Music 提供

日本神曲夯團YOASOBI首度來台，參與簡單生活節演出。他們魅力強大，沒買到票的粉絲甘願站在圍欄外「純聽不看」，手舞足蹈只為了能和他們的歌曲一起同樂。

2019年出道的YOASOBI由作曲家Ayase和歌手ikura組成，他們透過將小說音樂化，吸引歌迷沉浸在詞曲意境中。隨著短影音熱潮興起，他們的歌曲迅速被年輕族群廣泛運用，從首支單曲「向夜晚奔去」到「Idol」，YOASOBI在原作動漫、小說推波助瀾下，在疫情期間紅遍全球，成為「神曲製造機」。

對於收到全球樂迷喜愛，YOASOBI非常開心，ikura特別讚賞會上傳自己影片的粉絲，樂見大家能在音樂中自我表現。他們私下也會跟著歌曲舞動，同樣也會跟著曲調high起來。這次在簡單生活節中，他們感受到台灣歌迷的聲音穿透耳機，粉絲熱情已經超越語言。

在與國際接軌的過程中，YOASOBI野心越來越強大。他們今年在Coldplay日本演唱會上擔任暖場嘉賓，Ayase看到國際天團的演出規格和團隊，等級之高讓他們決定以此為目標，甚至期待有一天能夠超越。當然他們也沒忘記，當面向Coldplay爭取合作機會。

得知台灣粉絲竟有16萬人上線搶2000張票，YOASOBI又驚又喜，不排斥之後來台舉辦更大規模的專場演出，像是在大巨蛋連唱3場，笑稱：「請為我們找個能容納16萬人的表演場地吧！」

他們的熱門歌曲至今持續在網路上創造各種成績，Ayase認為，過去的成功不會為他們帶來壓力，每次推出新歌一定都希望超越自己，而且他深具信心，直言還有許多潛力等待發揮，因此不會去擔心市場反應。「只要這首歌是我們滿意的，就會信心十足地分享給大家」。

有趣的是，他們的團名原意為「在夜晚玩樂」，2名成員確實都是夜貓子，習慣深夜工作，通宵創作也是家常便飯。Ayase最誇張的紀錄是連續4、5天不眠不休，為了交歌無法闔眼。他不好意思地補充：「但中途還是有幾次不小心睡著個10分鐘啦！」

YOASOBI來台助陣簡單生活節。圖／Sony Music 提供
YOASOBI來台助陣簡單生活節。圖／Sony Music 提供

YOASOBI來台助陣簡單生活節。圖／Sony Music 提供
YOASOBI來台助陣簡單生活節。圖／Sony Music 提供

YOASOBI暢談創作理念。圖／Sony Music 提供
YOASOBI暢談創作理念。圖／Sony Music 提供

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