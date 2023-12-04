陸網友指控「五月天假唱」 相信音樂不忍了！全力反擊
近日大陸網友找出五月天「好好好想見到你」上海、倫敦場演唱會的音檔，透過聲音軟體鑑定，發文指出五月天上海場5首假唱、倫敦場每首歌都有部分真唱、部分假唱，導致五月天捲入假唱疑雲，相關話題持續在大陸微博發酵，大陸央視稍早報導關於五月天上海場演唱會的原始影片、音檔，目前皆已提交屬地文化市場稽查部門，進行科學測評分析後將再公布調查結果。
五月天所屬的相信音樂稍早在微博發表聲明，強調五月天在巡演中並無假唱，網路上關於「五月天假唱」的言論均為惡意攻擊、造謠中傷，嚴重損害藝人藝人形象，聲明也說：「我司正積極配合相關執法部門開展調查工作，我司相信相關部門會給我們一個公正的結果以正視聽。」
五月天聲明全文：
嚴正聲明
五月天在巡迴演出中不存在任何假唱行為，網路上關於「五月天假唱」的言論均為惡意攻擊、造謠中傷，嚴重損害我司藝人形象。
我司正積極配合相關執法部門開展調查工作，我司相信相關部門會給我們一個公正的結果以正視聽。
五月天出道24年來一直秉持「青春、夢想、友情、愛情」的主題，認真、執着、專注地致力於為廣大歌迷呈現我們最好的音樂，將來也將一如既往地推動華語音樂的創新和發展，請大家相信五月天，相信音樂！
更多推薦
▪耍特權搭機？哈孝遠遭爆「超重硬拗上機」 親還原真相
▪五月天陷假唱風波！公司「1舉動」網驚呆
▪女星「懷孕找不到工作」哭了 揭真相：媽媽都有
▪謝金燕成大巨蛋第一人 激動發聲：姐姐太太太幸運了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言