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陸網友指控「五月天假唱」 相信音樂不忍了！全力反擊

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
五月天陷入假唱疑雲。圖／相信音樂提供
五月天陷入假唱疑雲。圖／相信音樂提供

近日大陸網友找出五月天「好好好想見到你」上海、倫敦場演唱會的音檔，透過聲音軟體鑑定，發文指出五月天上海場5首假唱、倫敦場每首歌都有部分真唱、部分假唱，導致五月天捲入假唱疑雲，相關話題持續在大陸微博發酵，大陸央視稍早報導關於五月天上海場演唱會的原始影片、音檔，目前皆已提交屬地文化市場稽查部門，進行科學測評分析後將再公布調查結果。

五月天所屬的相信音樂稍早在微博發表聲明，強調五月天在巡演中並無假唱，網路上關於「五月天假唱」的言論均為惡意攻擊、造謠中傷，嚴重損害藝人藝人形象，聲明也說：「我司正積極配合相關執法部門開展調查工作，我司相信相關部門會給我們一個公正的結果以正視聽。」

五月天聲明全文：

嚴正聲明

五月天在巡迴演出中不存在任何假唱行為，網路上關於「五月天假唱」的言論均為惡意攻擊、造謠中傷，嚴重損害我司藝人形象。

我司正積極配合相關執法部門開展調查工作，我司相信相關部門會給我們一個公正的結果以正視聽。

五月天出道24年來一直秉持「青春、夢想、友情、愛情」的主題，認真、執着、專注地致力於為廣大歌迷呈現我們最好的音樂，將來也將一如既往地推動華語音樂的創新和發展，請大家相信五月天，相信音樂！

五月天所屬相信音樂發表聲明。圖／相信音樂提供
五月天所屬相信音樂發表聲明。圖／相信音樂提供

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