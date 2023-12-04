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林俊傑演唱會畫面被惡搞 罕發飆反擊：別再來我的演唱會

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
林俊傑罕見發聲回擊網有惡搞影片。 圖/摘自微博
林俊傑罕見發聲回擊網有惡搞影片。 圖/摘自微博

林俊傑近來忙著巡迴演唱會，而在演唱會中一段《不死之身》的舞蹈片段，卻遭到大陸網友惡搞。對此，林俊傑今天稍早也在社群發文反擊！

近來大陸瘋傳著林俊傑在演唱會舞台上演唱《不死之身》的舞蹈片段，但背景音卻被惡搞。對此，林俊傑今天稍早也在IG限時動態上警告，寫下：「如果你只是想透過在表演片段上，加上奇怪的音樂來獲得快樂，下次請不要來我的演唱會」，並表示不好笑、不尊重。

網友們看到林俊傑反的回應看法兩極，有網友認為林俊傑開不起玩笑，但也有網友認為要先學會尊重，「玩別人不喜歡的梗，就等於不尊重別人」、「玩梗要適度，說他玩不起之前先看看自己尊重別人了沒有」。

林俊傑罕見發聲回擊網有惡搞影片。 圖/摘自IG
林俊傑罕見發聲回擊網有惡搞影片。 圖/摘自IG

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