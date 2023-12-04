1個便當撐2天熬出頭 嚴淑明擒獎撕標籤：我就是話題！

走過人生低潮4年，嚴淑明總算苦盡甘來，於昨晚（3日）出席在澳門舉行的第8屆VIP音樂榜頒獎典禮，憑著單曲「一個人的黎明」，獲頒「VIP熱播原創歌曲銅獎」，她表示心情五味雜陳，在面對人生低谷，一度想放棄，很感謝老天又開了一扇門，真的很感恩！

嚴淑明曾在第6屆VIP音樂榜得過「熱播合唱歌曲」獎項，但因疫情侵擾無法舉行頒獎典禮，「這讓我很遺憾未能親自領獎，此次終於可以親自上台領獎，心情有些激動，當時坐在台下，完全沒意會到，聽到自己的名字，一度還以為聽錯，直到身旁的歌手提醒告知我才回過神來，一直到獲獎回到後台，仍感覺好不真實，但真的很感恩」。

2023年推出的2首國語歌「一個人的黎明」、「沒有你」，陸續拿下好成績，嚴淑明表示這個獎是屬於歌曲的創作人和製作人，自己只是把他們的創作演繹出來。她也坦言新歌唱來格外有感，尤其曾歷經4年低潮，還曾以1個便當撐過2天，慶幸自己都熬過來了，「當然也曾多次想放棄，感謝身旁好友們鼓勵，做我的後盾，讓我能一路的走到現在，感謝上天又給我一扇門」！

過往話題不斷，總讓粉絲驚艷，日前來台驚喜宣布成為幸福人妻，嚴淑明笑說：「現在不需要了，因為我就是話題！」

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