帶兒出國遭質疑賺流量 歐陽靖吐原因：小產後的承諾
藝人歐陽靖與日籍攝影師前夫離婚後，與兒子新醬、媽媽譚艾珍定居台南，近期她帶兒子到香港旅遊，透露香港其實是她的傷心地，之所以重遊舊地是為「洗記憶」，但到處旅遊的舉動，卻引來往質疑她想藉此「賺流量」，她無奈透露，其實自己非常重視健康和安全，帶孩子出去玩的目的，其實是為了一個承諾。
歐陽靖透露，過去只要被網友質疑PO文是為了賺流量，便會覺得非常難過，後來花了時間自我剖析，才發現「心魔」是與前夫有關，表示過去經營社群受前夫影響甚深，直到在德州媽媽分析「開團」的正面意義後，才走出心理的一關。
但她今年先後帶兒子到沖繩、香港玩，分享旅遊趣事，未料此舉還是被部分網友質疑「是為了賺流量」，她傻眼反問：「若是如此，去第三世界國家冒險、做有危險性的事不是可以賺更多流量嗎？」並表示：「對於健康跟安全，我絕對不冒任何風險。」
歐陽靖坦言帶孩子出去玩，其實是為了實現對新醬的承諾，透露自己曾經歷過一次流產，當時，她對著二度來到肚子的寶寶說：「如果你這次決定要來這個人間陪媽媽，媽媽就帶你到處去玩」，後來兒子出生，因此她也要實現承諾，並稱兒子是自己的守護天使，笑說：「媽媽等你哪天變成百萬youtuber，才能變現流量啊」。
相關新聞
．歐陽靖3歲兒搭渡輪「1動作」遭乘客推擠 站務員忍不住開罵
更多推薦
▪耍特權搭機？哈孝遠遭爆「超重硬拗上機」 親還原真相
▪五月天陷假唱風波！公司「1舉動」網驚呆
▪女星「懷孕找不到工作」哭了 揭真相：媽媽都有
▪謝金燕成大巨蛋第一人 激動發聲：姐姐太太太幸運了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言