帶兒出國遭質疑賺流量 歐陽靖吐原因：小產後的承諾

藝人歐陽靖與日籍攝影師前夫離婚後，與兒子新醬、媽媽譚艾珍定居台南，近期她帶兒子到香港旅遊，透露香港其實是她的傷心地，之所以重遊舊地是為「洗記憶」，但到處旅遊的舉動，卻引來往質疑她想藉此「賺流量」，她無奈透露，其實自己非常重視健康和安全，帶孩子出去玩的目的，其實是為了一個承諾。

歐陽靖透露，過去只要被網友質疑PO文是為了賺流量，便會覺得非常難過，後來花了時間自我剖析，才發現「心魔」是與前夫有關，表示過去經營社群受前夫影響甚深，直到在德州媽媽分析「開團」的正面意義後，才走出心理的一關。

但她今年先後帶兒子到沖繩、香港玩，分享旅遊趣事，未料此舉還是被部分網友質疑「是為了賺流量」，她傻眼反問：「若是如此，去第三世界國家冒險、做有危險性的事不是可以賺更多流量嗎？」並表示：「對於健康跟安全，我絕對不冒任何風險。」

歐陽靖坦言帶孩子出去玩，其實是為了實現對新醬的承諾，透露自己曾經歷過一次流產，當時，她對著二度來到肚子的寶寶說：「如果你這次決定要來這個人間陪媽媽，媽媽就帶你到處去玩」，後來兒子出生，因此她也要實現承諾，並稱兒子是自己的守護天使，笑說：「媽媽等你哪天變成百萬youtuber，才能變現流量啊」。

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