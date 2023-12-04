快訊

賴清德屢喊中捷到南投！許淑華不忍了 怒揭中捷延伸真相

整理回收物赫見14張百元美鈔 他急奔銀行換錢一原因慘遭法辦

因禍得福？幸運兒花900元拖吊中2百萬 9-10月發票中獎清冊出爐

帶兒出國遭質疑賺流量 歐陽靖吐原因：小產後的承諾

聯合報／ 記者陳慧貞／即時報導
歐陽靖經常帶兒子新醬旅遊，只為實現承諾。圖／摘自臉書
歐陽靖經常帶兒子新醬旅遊，只為實現承諾。圖／摘自臉書

藝人歐陽靖與日籍攝影師前夫離婚後，與兒子新醬、媽媽譚艾珍定居台南，近期她帶兒子到香港旅遊，透露香港其實是她的傷心地，之所以重遊舊地是為「洗記憶」，但到處旅遊的舉動，卻引來往質疑她想藉此「賺流量」，她無奈透露，其實自己非常重視健康和安全，帶孩子出去玩的目的，其實是為了一個承諾。

歐陽靖透露，過去只要被網友質疑PO文是為了賺流量，便會覺得非常難過，後來花了時間自我剖析，才發現「心魔」是與前夫有關，表示過去經營社群受前夫影響甚深，直到在德州媽媽分析「開團」的正面意義後，才走出心理的一關。

但她今年先後帶兒子到沖繩、香港玩，分享旅遊趣事，未料此舉還是被部分網友質疑「是為了賺流量」，她傻眼反問：「若是如此，去第三世界國家冒險、做有危險性的事不是可以賺更多流量嗎？」並表示：「對於健康跟安全，我絕對不冒任何風險。」

歐陽靖坦言帶孩子出去玩，其實是為了實現對新醬的承諾，透露自己曾經歷過一次流產，當時，她對著二度來到肚子的寶寶說：「如果你這次決定要來這個人間陪媽媽，媽媽就帶你到處去玩」，後來兒子出生，因此她也要實現承諾，並稱兒子是自己的守護天使，笑說：「媽媽等你哪天變成百萬youtuber，才能變現流量啊」。

相關新聞
．歐陽靖3歲兒搭渡輪「1動作」遭乘客推擠 站務員忍不住開罵

延伸閱讀

嚴立婷11歲兒「書包變垃圾桶」 1張照片掀家長共鳴：我孩也是

林逸欣「拍戲骨折」不敢說 養病發假文：怕上新聞

謝金燕成大巨蛋第一人 激動發聲：姐姐太太太幸運了

Ella帶爸爸遊日本「1舉動」挨批！ 內幕藏洋蔥

相關新聞

林俊傑演唱會畫面被惡搞 罕發飆反擊：別再來我的演唱會

林俊傑近來忙著巡迴演唱會，而在演唱會中一段《不死之身》的舞蹈片段，卻遭到大陸網友惡搞。對此，林俊傑今天稍早也在社群發文反擊！

鄭弘儀當面問她感情隱私！蕭美琴沒在怕大方回應了

鄭弘儀先前向「鄭知道了」告假，經過充分休養後確定這個月正式回歸，從4日起與觀眾見面。在鐵粉聲聲呼喚下，鄭弘儀加速評估自己...

1個便當撐2天熬出頭 嚴淑明擒獎撕標籤：我就是話題！

走過人生低潮4年，嚴淑明總算苦盡甘來，於昨晚（3日）出席在澳門舉行的第8屆VIP音樂榜頒獎典禮，憑著單曲「一個人的黎明」，獲頒「VIP熱播原創歌曲銅獎」，她表示心情五味雜陳，在面對人生低谷，一度想放棄，很感謝老天又開了一扇門，真的很感恩！

帶兒出國遭質疑賺流量 歐陽靖吐原因：小產後的承諾

藝人歐陽靖與日籍攝影師前夫離婚後，與兒子新醬、媽媽譚艾珍定居台南，近期她帶兒子到香港旅遊，透露香港其實是她的傷心地，之所...

第1樂團換人！告五人稱霸三大串流平台狂吸2億3千萬點閱

人氣持續攀升的告五人，億鳴驚人，不僅攻下擁有5.74億聽眾用戶聆聽的音樂串流平台Spotify2023 台灣年度回顧榜「...

地方阿嬤錄影爆衝突「叫警察來」 胡瓜當場傻眼

民視「綜藝大集合」日前到屏東萬丹錄影，一開場就在都是泥巴的紅豆田來挑戰「泥巴密碼戰」，由6位藝人站在泥巴田中，泥巴田中每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。