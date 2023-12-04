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第1樂團換人！告五人稱霸三大串流平台狂吸2億3千萬點閱

聯合報／ 記者許晉榮／即時報導
告五人上週五才擔任「500趴2023」首日壓軸。圖／500輯攝影團隊提供
告五人上週五才擔任「500趴2023」首日壓軸。圖／500輯攝影團隊提供

人氣持續攀升的告五人，億鳴驚人，不僅攻下擁有5.74億聽眾用戶聆聽的音樂串流平台Spotify2023 台灣年度回顧榜「第一樂團」佳績，並在3大音樂串流平台Spotify、KKBOX及AppleMusic累積超過2億3千萬播放次數。告五人謙虛表示：「滿滿感動與感謝，能夠用音樂占據你和我們的世界，讓我們充滿絕對要更進步的動力。」

2003年，對告五人來說肯定是光速起飛年，馬不停蹄的演出與巡迴計畫已經滿到2025年，他們也分享：「今年最終場拉斯維加斯巡演結束後，持續飛來飛去，來往10個城市。」告五人上週末3天連趕4場演出，從台北101「500趴2023」唱到嘉義花海生活節，4場活動吸引近10萬人次，像參加4場大型KTV。

告五人出席日出音樂節。圖／相信音樂提供
告五人出席日出音樂節。圖／相信音樂提供

近來幾乎把搭飛機當作捷運，一整月不是在演出，就是在演出的路上，常常有家歸不得，告五人笑說：「好想有個任意門，讓我們可以工作一結束就立刻回宜蘭休息。」但其實他們也樂在其中，「很感謝哈瓜的支持，只要能表演給大家看，都能隨時精神充沛！」而他們也趁機向公司許願：「希望明年有機會回家鄉辦更大型的演唱會！」

接下來告五人也將陪伴哈瓜共度佳節，從12月15日在信義新天地A11 6樓信義劇場的「相信奇蹟耶誕演唱會」演出，一路再唱進台東、台北搭飛機趕場跨年演唱會。更多告五人活動近況，請密切關注告五人、相信音樂官方臉書粉絲專頁及官方微博、微信公眾號。

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