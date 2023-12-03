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地方阿嬤錄影爆衝突「叫警察來」 胡瓜當場傻眼

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
民視「綜藝大集合」日前到屏東萬丹錄影。圖／民視提供
民視「綜藝大集合」日前到屏東萬丹錄影。圖／民視提供

民視「綜藝大集合」日前到屏東萬丹錄影，一開場就在都是泥巴的紅豆田來挑戰「泥巴密碼戰」，由6位藝人站在泥巴田中，泥巴田中每個人各放一顆氣球，誰喊到指定的密碼就要在泥巴田裡用頭撞破氣球，還邀請多位地方阿嬤來一起挑戰「終極密碼」，猜對密碼阿嬤可以拿走獎金，但藝人要接受懲罰，但是沒想到阿嬤們搞不清楚終極密碼的規則，彼此還說嘴對方，還互相鬥嘴吵架，沒想到還有人喊「叫警察來」，讓胡瓜哭笑不得。

除此之外，這次的「飛簷走壁」小朋友版，邀請來當地「大友跆拳館」小朋友，讓他們每個人只有一次的挑戰機會，隨著挑戰高度一個個淘汰，在小朋友準備挑戰過程中，胡瓜居然神預言，其中一位小男孩將會是「第一個」失敗的小朋友，沒想到胡瓜一語成讖，小朋友果然「第一位」挑戰失敗，看到小朋友嚎啕大哭，心軟的胡瓜答應他可以再挑戰一次，阿翔也跟小朋友說：「不管第二次挑戰如何，要享受這個過程才是最重要的」，把正面能量帶給大家的主持群，看著小朋友第二次挑戰成功，現場歡聲雷動，氣氛相當溫馨。

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