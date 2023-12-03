快訊

亞錦賽／大巨蛋開幕戰秒殺 球迷自曝買黃牛票價格曝光

亞錦賽／宣傳海報出包有兩個他 陳聖平中韓戰卻未列入先發

老師進教室也怕！頻遭惡意挑戰 學生有意為難嗆：有能力教我們嗎？

老婆一個月只給2千 男星窮到去捐血換超商點數

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
林道遠(左)控訴靜香給的零用錢太少。圖／緯來提供
林道遠(左)控訴靜香給的零用錢太少。圖／緯來提供

林道遠和靜香日前上緯來「女王大人」，林道遠節目上表示靜香每個月只給他2千塊零用錢，為了增加額外零用錢，他看到捐血車寫著捐血500cc送600點便利商店點數券，立刻挽起袖子加入捐血行列，再加上跟朋友買東西時刷卡換現金。主持人曾國城詢問現場人夫們，發現大家一個月零用錢是1萬到3萬，林道遠也向老婆喊話希望能增加一點零用錢，沒想到靜香竟然馬上接話說2千1，讓現場所有人笑翻。

林道遠申訴說靜香每個月給她的零用錢真的太寒酸，一個月竟然只有2千塊，他更秀出錢包，裡面僅剩3張百元鈔，而且不只零用錢只有2千塊，他每個月還要拿出同等值的發票、收據，才能拿到下個月的零用錢，如果這個月的發票數字不對，他還得四處跟別人要發票湊成數，讓現場人聽到好吃驚。林道遠說他之前走過捐血車，聽到捐血就送便利商店點數券，他二話不說直接上了捐血車，讓主持人曾國城聽了覺得一陣鼻酸，上前給他一個大大擁抱。

對此，靜香解釋林道遠從婚前就是個沒有存錢習慣的人，婚前帳戶裡更是連一萬塊都不到，所以兩人就協議婚後就由她負責理財。靜香也解釋家裡有個家用零錢包，林道遠吃完飯後就可以從裡面拿錢補到自己的錢包，等於那2千是他實花的零用錢，飯錢並不包含在內。

相關新聞

地方阿嬤錄影爆衝突「叫警察來」 胡瓜當場傻眼

民視「綜藝大集合」日前到屏東萬丹錄影，一開場就在都是泥巴的紅豆田來挑戰「泥巴密碼戰」，由6位藝人站在泥巴田中，泥巴田中每...

老婆一個月只給2千 男星窮到去捐血換超商點數

林道遠和靜香日前上緯來「女王大人」，林道遠節目上表示靜香每個月只給他2千塊零用錢，為了增加額外零用錢，他看到捐血車寫著捐...

被傳「與大谷翔平要結婚」連小學生都知道 日本美女主播親回應

37歲的日本美女主播田中美奈實，近來被傳出與MLB的日本球員大谷翔平要結婚，而2日她上廣播節目接受訪問時首度公開回應，還透露連小學生都來問她。

陳志朋遭爆逃漏稅 發聲明親上火線認了「因對法律無知」

陳志朋日前遭公司前員工爆料多次逃漏稅，補繳稅款1千多萬人民幣，還有辱罵員工、違規解散公司又拖欠員工賠償金等，之後他發出聲明澄清說明，因為自己對

炎亞綸沉寂半年曝身邊有新歡 初見面就想「給你一個家」

炎亞綸在捲入與網紅耀樂的感情糾紛後，時隔近半年，他更新了IG貼文，曝光身邊多了新成員，當時相遇時，就想試試看能否給對方一個家。

金馬男配陳慕義自爆「失智初期」 因社恐拒去安養機構

第60屆金馬獎最佳男配角陳慕義接拍大愛劇「你好，我是誰2」，在劇中飾演一位失智症初期的患者，受訪時心直口快的他說「我自己...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。