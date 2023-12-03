被傳「與大谷翔平要結婚」連小學生都知道 日本美女主播親回應
37歲的日本美女主播田中美奈實，近來被傳出與MLB的日本球員大谷翔平要結婚，而2日她上廣播節目接受訪問時首度公開回應，還透露連小學生都來問她。
田中美奈實在廣播節目上被主持人問到有關於與大谷翔平結婚一事，她先請命理師幫忙算一下兩人契合度，當被算出會從朋友變成情人關係，她就笑回，自己根本沒有那個時間，從朋友到戀人，所以請大家不用擔心，甚至還透露前幾天在街上等紅綠燈過馬路時，有位小學生就跑過來問「妳跟大谷翔平在交往嗎？」她反問「是什麼意思？」對方就告訴她這件事在TikTok上都有了，正當她想要解釋時，小學生的媽媽已走過來說了聲抱歉，就帶著孩子就離開。
這讓田中美奈實見識到傳聞的散播速度，在網上搜尋自己名字，隨後就會出現大谷翔平名字，她覺得這不是什麼大事，而現在澄清後，過段時間應該就會消失了。
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