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陳志朋遭爆逃漏稅 發聲明親上火線認了「因對法律無知」

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
陳志朋。 圖／擷自微博
陳志朋。 圖／擷自微博

陳志朋日前遭公司前員工爆料多次逃漏稅，補繳稅款1千多萬人民幣，還有辱罵員工、違規解散公司又拖欠員工賠償金等，之後他發出聲明澄清說明，因為自己對法律的無知與疏忽而欠稅，不過都已補稅繳清，且金額非爆料者說的那麼多。

陳志朋2日下午在微博發出聲明透露，2022年9月收到稅務局發來通知要稅務檢查，當時他都積極配合相關單位調查，到了2023年9月5日收到稅務局的補稅通知，隔天就立即繳清，實際金額也不是爆料者說的這麼多，因為自己對於公司經營與財務並不擅長，所以很依賴當時工作團隊，有關於工作的合約簽訂與管理都是由團隊負責處理，而他都以為在合約中都有註明由合作方代繳稅款，自己收到的款項是已扣完稅的數目。

直到這次稅務檢查，陳志朋才知曉如果合作方沒能提供已完稅證明，自己還是要繳納稅款，自認因疏失沒有查看合作方代繳稅款的證明，所以在不知情的情況下欠下稅款，這個後果他願意承擔。

另外對於這位爆料的前員工，陳志朋也指出對方因為在工作上出現過失，在今年9月18日已引咎辭職，公司本著善意沒有追究他的責任，但對方則卻對外惡意捏造不實之事，會向對方提告，並且追究當時在職期間不當行為的法律責任。

陳志朋發出聲明說明逃漏稅一事。 圖／擷自微博
陳志朋發出聲明說明逃漏稅一事。 圖／擷自微博

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