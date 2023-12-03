炎亞綸沉寂半年曝身邊有新歡 初見面就想「給你一個家」

炎亞綸在捲入與網紅耀樂的感情糾紛後，時隔近半年，他更新了IG貼文，曝光身邊多了新成員，當時相遇時，就想試試看能否給對方一個家。

原來炎亞綸之前在拍「嗨！營業中」時，見到一隻流浪貓，「瘦瘦的，但很黏人，身上都是蟲」，當時就萌生一個念頭，「就想，努力看看，給你一個家，雖然我沒有養過貓」，將這隻流浪貓取名叫美娟，分享美娟的近照，看起來已經變得健康模樣，正舒服的躺著睡覺。

炎亞綸收養一隻流浪貓。 圖／擷自IG

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