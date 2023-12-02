金馬男配陳慕義自爆「失智初期」 因社恐拒去安養機構

第60屆金馬獎最佳男配角陳慕義接拍大愛劇「你好，我是誰2」，在劇中飾演一位失智症初期的患者，受訪時心直口快的他說「我自己好像就有點像」，因為平常生活中本來會容易「突然間小lag」，在演出失智症時，他認為最重要的是要有同理心，才能把症狀不誇大的正確詮釋出來。

陳慕義在「你好，我是誰2」有兩個女兒，真實生活也是，他說年老後「不會把自己丟給兩個女兒」，雖然未來的事會稍微想一下，但是「我本來就打算要活到一百歲，所以我覺得時間還很長」沒有急著想太多，現階段照顧身體、關心週遭親友的情感，讓彼此放心、活在當下是最重要的事。

陳慕義說家族中都很長壽平均九十歲左右，他準備好以後去當「流浪漢」，因為全臺都有朋友，可以輪流去拜訪，不要麻煩到女兒，能有選擇也盡量不要去安養機構「因為我不擅於跟人相處」，真的無法自主時「那個時候再打算吧」，生命會如何停止是沒辦法預測想像的，用台語說「想太多加艱苦」不過心裡要有準備是必要的。

67歲的陳慕義拿下金馬獎之後，被網友熱搜驚覺原來是個學霸且相當有個性，一路走來會想跟年輕人說什麼，陳慕義說「如果會聽人家跟他講什麼話就不叫年輕人了」，不過還是很中肯的說「要趁年輕的時候犯錯，等到年紀愈大愈不能犯錯」。

倒是兩個女兒從小到大都沒有讓他操心的地方，陳慕義開玩笑說「可能是覺得這個爸爸是個壞榜樣」。其實他跟兩個女兒感情非常好，到現在都會去市場買菜親自下廚煮飯給女兒吃，每週固定三個人會一起吃飯聊天，每天相處都很舒服，三個人的生活哲學就是「不過任何節日」，因為每天都要快樂，不只生日快樂，就連過年女兒也會出國。

多才多藝的陳慕義創作劇本又出書，他說秉持的想法就是「我手寫我心」，文筆是要經過很多的練習跟磨練，而且他真的是看了很多又厚又重的書，一間出版社的書幾乎都被他看光了，加上他當年是「到處寫信追女朋友」想辦法寫到讓人印象深刻，一直寫到現在寫情書就變成寫劇本了。

金馬男配陳慕義演出大愛劇場「你好，我是誰2」。圖／大愛台提供

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