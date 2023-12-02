快訊

國道施工慘劇…台電上空電纜掉落釀1死4傷 驚悚瞬間全拍下

台東一資源回收場傳火警…廢墟中驚見F-5E戰機機體 空軍司令部回應

出席洪孟楷競總成立大會 韓國瑜：他就像八寶飯

DJ SODA信義區遇蔣萬安「花式比心玩自拍」 直喊：沒見過這麼帥氣的市長

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
DJ SODA分享遇到台北市長蔣萬安的影片。圖／截自IG／deejaysoda
DJ SODA分享遇到台北市長蔣萬安的影片。圖／截自IG／deejaysoda

南韓性感女神DJ SODA近日來台工作，1日晚間分享遇到台北市長蔣萬安的影片，直喊：「沒見過這麼帥氣的市長」。將萬安則留言寫道：「Welcome to Taipei!」

影片中DJ SODA和蔣萬安輪番比出各種韓式比心，還一起自拍，有網友看到便直呼「太爽了吧安哥」。

DJ SODA最近來台表演，也品嘗了薑母鴨、豆漿油條等台灣美食，不過日前卻曝光掛病號的照片，趟在床上看來很虛弱，她則透露是去急診了，隔天稍微恢復了就透過IG限時動態向粉絲報平安，也曝光因連續3週無間斷工作導致身體狀況變差，才會病倒。不過經過治療休息後顯然已好很多，1日晚間則驚喜分享在信義區遇到蔣萬安的影片。

編輯推薦

DJ SODA分享遇到台北市長蔣萬安的影片。圖／截自IG／deejaysoda
DJ SODA分享遇到台北市長蔣萬安的影片。圖／截自IG／deejaysoda

DJ SODA分享遇到台北市長蔣萬安的影片。圖／截自IG／deejaysoda
DJ SODA分享遇到台北市長蔣萬安的影片。圖／截自IG／deejaysoda

DJ SODA分享遇到台北市長蔣萬安的影片。圖／截自IG／deejaysoda
DJ SODA分享遇到台北市長蔣萬安的影片。圖／截自IG／deejaysoda

DJ SODA分享遇到台北市長蔣萬安的影片。圖／截自IG／deejaysoda
DJ SODA分享遇到台北市長蔣萬安的影片。圖／截自IG／deejaysoda

DJ SODA分享遇到台北市長蔣萬安的影片。圖／截自IG／deejaysoda
DJ SODA分享遇到台北市長蔣萬安的影片。圖／截自IG／deejaysoda

相關新聞

DJ SODA信義區遇蔣萬安「花式比心玩自拍」 直喊：沒見過這麼帥氣的市長

南韓性感女神DJ SODA近日來台工作，1日晚間分享遇到台北市長蔣萬安的影片...

網友抓包張鈞甯、柯汶利同遊巴黎 親密同框戀情早露餡

41歲張鈞甯日前傳出和38歲馬來西亞導演柯汶利熱戀，並有可能在年底結婚。雖然網上粉絲都希望張鈞甯早日有好歸宿，但女方至今...

張艾嘉要當婆婆了 獨子Oscar與超模女友今結婚「共續愛的契約」

女星張艾嘉準備當婆婆，32歲獨子Oscar（王令塵）將與交往7年，29歲的大陸超模女友游天翼結婚。

沈春華離開近7年宣布「主播台我回來了」 吐露心聲：緊張刺激

資深主播沈春華知性專業形象深植人心，她6年前轉戰新媒體，1日晚間突然曝光一張坐在主播台的照片

全台最美國中生是她！幻藍小熊吐戀愛內幕

女團「GENBLUE幻藍小熊」推出首張紀念專輯「For You」，預購銷售破千張，所屬的經紀公司「天空娛樂」趁勝追擊，1...

31歲女星井川瑠音病逝 離世前9天才發文：讓大家永遠不會忘記我

日本女星井川瑠音因病過世，享年31歲，其經紀公司今（1）日於官網發布井川瑠音死訊，透露她因身體狀況不佳已接受治療一段時間，於11月18日凌晨過世。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。