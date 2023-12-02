DJ SODA信義區遇蔣萬安「花式比心玩自拍」 直喊：沒見過這麼帥氣的市長

南韓性感女神DJ SODA近日來台工作，1日晚間分享遇到台北市長蔣萬安的影片，直喊：「沒見過這麼帥氣的市長」。將萬安則留言寫道：「Welcome to Taipei!」

影片中DJ SODA和蔣萬安輪番比出各種韓式比心，還一起自拍，有網友看到便直呼「太爽了吧安哥」。

DJ SODA最近來台表演，也品嘗了薑母鴨、豆漿油條等台灣美食，不過日前卻曝光掛病號的照片，趟在床上看來很虛弱，她則透露是去急診了，隔天稍微恢復了就透過IG限時動態向粉絲報平安，也曝光因連續3週無間斷工作導致身體狀況變差，才會病倒。不過經過治療休息後顯然已好很多，1日晚間則驚喜分享在信義區遇到蔣萬安的影片。

DJ SODA分享遇到台北市長蔣萬安的影片。圖／截自IG／deejaysoda

DJ SODA分享遇到台北市長蔣萬安的影片。圖／截自IG／deejaysoda

DJ SODA分享遇到台北市長蔣萬安的影片。圖／截自IG／deejaysoda

DJ SODA分享遇到台北市長蔣萬安的影片。圖／截自IG／deejaysoda

DJ SODA分享遇到台北市長蔣萬安的影片。圖／截自IG／deejaysoda

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