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網友抓包張鈞甯、柯汶利同遊巴黎 親密同框戀情早露餡

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
柯汶利。圖／本報資料照、公視提供
柯汶利。圖／本報資料照、公視提供

41歲張鈞甯日前傳出和38歲馬來西亞導演柯汶利熱戀，並有可能在年底結婚。雖然網上粉絲都希望張鈞甯早日有好歸宿，但女方至今仍未鬆口。據了解柯汶利曾經受訪時透露自己家世背景，平日出門有車代步外，家中也有佣人。據網友透露，早在今年三月就在巴黎撞見過張鈞甯和柯汶利手牽手逛街，應該已經在一起很長的時間。

據三立新聞網報導，微博上有網友分享今年三月就在巴黎碰見張鈞甯和柯汶利出遊，網友拍的照片中兩人都是全身黑，並肩走在一起，雖然只是背影，但比對當時張鈞甯的短髮，可以看出應該就是張鈞甯本人。

網友則表示，只是要姊姊認定的人，都會支持。張鈞甯和柯汶利曾一起合作「唐人街探案」、「女心理師」，兩人爆出交往後，媒體也拍到男方自由出入張鈞甯家，也過了向來高標準的張媽媽那關。不過經紀人表示張鈞甯目前仍把重心放在工作上，也否認年底要結婚。

張鈞甯傳出年底完成終身大事。本報資料照片
張鈞甯傳出年底完成終身大事。本報資料照片

柯汶利。圖／公視提供
柯汶利。圖／公視提供

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