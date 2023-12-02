張艾嘉要當婆婆了 獨子Oscar與超模女友今結婚「共續愛的契約」

女星張艾嘉準備當婆婆，32歲獨子Oscar（王令塵）將與交往7年，29歲的大陸超模女友游天翼結婚。

Oscar日前曝光喜訊，寫下「共續7年愛的契約」，宣布與交往7的超模女友游天翼於2日在香港麗晶酒店結婚，透露2人因工作關係異地戀，每次見面都相當珍惜在一起的時光，如今將攜手繼續人生路。

日前，Oscar還曬出和游天翼一起拍攝的雜誌，2人親蜜相擁，造型帥氣，他還寫下「為婚禮預演」，收獲眾人祝福。

而張艾嘉日前來台參與金馬60盛會，結束活動後返回香港見證獨子邁向新人生。

Oscar日前分享和超模女友游天翼一起拍攝的雜誌，表示為婚禮預演。圖／截自IG／mroscarwang

Oscar日前分享和超模女友游天翼一起拍攝的雜誌，表示為婚禮預演。圖／截自IG／mroscarwang

Oscar日前分享和超模女友游天翼一起拍攝的雜誌，表示為婚禮預演。圖／截自IG／mroscarwang

Oscar交友廣闊，也結識許多圈內人。圖／截自IG／mroscarwang

Oscar交友廣闊，也結識許多圈內人。圖／截自IG／mroscarwang

Oscar交友廣闊，也結識許多圈內人。圖／截自IG／mroscarwang

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