全台最美國中生是她！幻藍小熊吐戀愛內幕

女團「GENBLUE幻藍小熊」推出首張紀念專輯「For You」，預購銷售破千張，所屬的經紀公司「天空娛樂」趁勝追擊，1日辦記者會宣布投入上億，打造國際訓練成軍計畫4部曲「2024天空無極限計畫」，預計明年6月在台北開唱。而團內老么Nico被封為「台灣最美國中生」，她聞言感到很害羞，隊長容容大方直讚Nico就是門面擔當。

至於會不會遭到同學嫉妒？Nico說同學們都覺得友人上新聞很酷，班導甚至還會幫忙阻擋其他人的告白，容容開玩笑稱接下來團員得幫忙護駕，不過公司有禁愛令，團員現在全心投入事業，所以沒有人談戀愛，「可能要到事業穩定時，不能一心二用，老闆都說男生很危險！」

幻藍小熊參賽「未來少女」節目奪冠出道，9位團員Ayeon（阿勇）、BIDO、Nico、Vicky、XXIN、采甄、容容、許媛媛、毓平均年齡為18歲，明年2月將赴韓國擔任練習生、5月在韓國正式出道，有趣的是團內超過半數欣賞韓國歐巴款，但出道則會再視表現進行淘汰制，容容說：「大家感情像家人，但為了讓公司、幻藍小熊更好，必須做這件事。」

對於獲得公司力捧，9名團員興奮直呼感覺像是提前收到耶誕大禮，「天空娛樂」營運長王維皓（大剛）與正在韓國的公司創辦人于傳勇今天現場連線，大剛表示：「希望透過頂流韓團幕後團隊的再訓練，讓GENBLUE幻藍小熊能蛻變成長之餘，也具備國際視野，未來除了在韓國出道外，也將往日本甚至東南亞市場的目標邁進。」

邱勝翊（王子）今帶來9條藍色圍巾祝賀，表示不只可以保暖，也能把大家「圍」在一起，XXIN、容容、許媛媛3人直言看完王子主演的「黑糖瑪奇朵」之後，認為他就是女孩的理想型，采甄笑說：「小時候就很喜歡JPM，我追星成功了！」幻藍小熊將在明年1月21日舉辦同樂會，門票9日中午12點在寬宏售票開賣。 女團「GENBLUE幻藍小熊」表示偶像邱勝翊(右五)是理想型。圖／天空娛樂提供 「GENBLUE幻藍小熊」許媛媛(左起)、Vicky 、Nico 、采甄、毓、XXIN、容容、BIDO 、Ayeon阿勇將在韓國出道。圖／天空娛樂提供 「GENBLUE幻藍小熊」由許媛媛(上排左起)、Nico、BIDO、Ayeon(阿勇)、XXIN(下排左起)、Vicky、采甄、毓、容容組成。圖／天空娛樂提供 「GENBLUE幻藍小熊」獲得天空娛樂營運長大剛(後排中)、創辦人于傳勇(後方螢幕)力捧。圖／天空娛樂提供

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