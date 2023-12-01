31歲女星井川瑠音病逝 離世前9天才發文：讓大家永遠不會忘記我
日本女星井川瑠音因病過世，享年31歲，其經紀公司今（1）日於官網發布井川瑠音死訊，透露她因身體狀況不佳已接受治療一段時間，於11月18日凌晨過世，不過未公開詳細病因。公司感謝大眾對井川瑠音的支持與愛護，並透露依照家屬意願，井川瑠音的葬禮不會公開，僅由親屬參與。
井川瑠音生前出演過多部作品，包括新海誠導演的舞台劇《雲端之上，約定之地》、音樂劇《白金之心》，以及電影《東京復仇者隊》、電視劇《犯罪家族》等，還因出演TBS綜藝節目《水曜日Downtown》成為話題過。她11月9日曾於X平台發文表示因個人因素停工，「但我會繼續努力，讓大家永遠不會忘記我，感謝大家一直以來的支持！」
更多推薦
▪沈春華離開近7年宣布「主播台我回來了」 吐露心聲：緊張刺激
▪不是周杰倫、蔡依林！謝金燕成大巨蛋第一人 激動發聲
▪超美星二代辣爆了！冠軍歌手悲慘往事曝光
▪梧桐妹再曝驚人新造型！漂染金髮激似BLACKPINK Rosé
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言