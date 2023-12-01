31歲女星井川瑠音病逝 離世前9天才發文：讓大家永遠不會忘記我

日本女星井川瑠音因病過世，享年31歲，其經紀公司今（1）日於官網發布井川瑠音死訊，透露她因身體狀況不佳已接受治療一段時間，於11月18日凌晨過世，不過未公開詳細病因。公司感謝大眾對井川瑠音的支持與愛護，並透露依照家屬意願，井川瑠音的葬禮不會公開，僅由親屬參與。

井川瑠音生前出演過多部作品，包括新海誠導演的舞台劇《雲端之上，約定之地》、音樂劇《白金之心》，以及電影《東京復仇者隊》、電視劇《犯罪家族》等，還因出演TBS綜藝節目《水曜日Downtown》成為話題過。她11月9日曾於X平台發文表示因個人因素停工，「但我會繼續努力，讓大家永遠不會忘記我，感謝大家一直以來的支持！」

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