泰勒絲驚爆兩年多前已秘婚！公關坦言：給她痛苦與創傷

一舉一動都被外界高度關注的樂壇當紅女王泰勒絲，竟曾經瞞著全球廣大粉絲，和交往了6年的英國小生喬歐文，走進結婚禮堂，因此今年他們宣告分手，其實不只是分手，還是離婚？！

近來匿名八卦網站「Deuxmoi 」言之鑿鑿，堅稱泰勒絲和喬歐文早在兩年多前就在英國偷偷結婚，只不過從來沒有經過合法的認證，發出這則大爆料的人表示，自己聽到不只一個人對他形容那個場合的情況，他們都稱那是「婚禮」，因此很堅持泰勒絲就是曾經與喬歐文結婚，只是避開外界的耳目，還反嗆認為此事虛構的粉絲：「我有什麼理由要騙人？我才懶得管她X的要幹嘛。我為你們感到難過，因為她沒有歌曲裡面提到這事，但她沒有唱出來不代表事情沒發生過。」

但泰勒絲長年合作的公關打槍這則爆料，發文罵道：「真的夠了，這些從Deuxmoi發出的關於泰勒絲的謊話，她根本就沒辦過任何種類、形式的婚禮。要發布這種事簡直太離譜，是你們應該為這些爆料發文對她造成的痛苦和創傷承擔責任的時候了。」

泰勒絲自己則是盛裝出席碧昂絲演唱會電影在英國的首映會，之前碧昂絲有去為她的演唱會電影美國首映站台，然而碧昂絲的片子在美國首映時，泰勒絲正好在南美洲巡演，因此人沒到場，外界也議論紛紛，現在碧昂絲在英國辦活動，泰勒絲專程坐私人飛機前去捧場，也可以停止外界的一堆揣測。

泰勒絲盛裝出席前輩的演唱會電影活動。圖／摘自IG

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