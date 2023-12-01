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冠軍不是九份跟淡水！台灣最強老街出爐「年吸600萬人朝聖」

蕭敬騰唱一半「突轉身捂臉哭了」內幕心境曝光

聯合報／ 記者梅衍儂／台北即時報導
老蕭選在挪威錄音室拍攝MV，以空間中的Live Session形式呈現。圖／華納音樂提供
老蕭選在挪威錄音室拍攝MV，以空間中的Live Session形式呈現。圖／華納音樂提供

金曲歌王蕭敬騰將推出新輯「野生」，首波主打「白夜」是他長約4分半的戲劇性獨白，錄音過程中他一度情緒湧上，背對製作人及錄音師流下淚來。

MV選在挪威拍攝，錄音室以空間中的Live Session形式呈現，有如一鏡到底的電影，隨著專輯推出，蕭敬騰將在12月16日起展開「無目的地找目的地：蕭敬騰全新專輯『野生』概念展」，以影像、音樂如實呈現，帶著觀眾走進蕭敬騰作品，今（1）日開放報名。

新歌「白夜」由李焯雄親自填詞、曲世聰譜曲，歌名所說的白夜也稱為「永晝」，是靠近北極圈的地區如挪威特有的天文現象，午夜裡會出現不落的太陽，歌詞別具巧思，用「夜裡有日，日裡有夜」的「白夜」做比喻，寫人生不可能如「白天黑夜」那樣黑白分明，更多的時候，是中間一大片渾沌不明，糾纏不清又無法梳理的狀態。

老蕭在歌裡表現出有如白夜無法劃分清晰、難以言喻的狀態，以情人之間欲言又止的戲劇性瞬間開始，沈默裡閃過那些想問又一直不敢說出口的問題，像是「要嗎或是不要」、「愛嗎或是不愛」。在配唱時，他一改過去的外放，改為沈穩內斂的詮釋，唱著唱著，他突然背對製作人與錄音師將臉捂著，真情流露的流下淚來。

老蕭一度中斷錄音，花了一段時間才平復心情，事後他說道：「當情感到的時候，不由自主所以無法控制自己，當時其實我什麼都沒想，就是被歌詞、旋律感動了。」而他的概念展今起開放報名，只要分享展覽公布的官方IG或FB貼文，就將有機會在12月15日開展當天獲得老蕭親自導覽的資格。

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老蕭除推出新專輯，還將舉辦概念展。圖／華納音樂提供
老蕭除推出新專輯，還將舉辦概念展。圖／華納音樂提供

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