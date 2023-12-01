快訊

冠軍不是九份跟淡水！台灣最強老街出爐「年吸600萬人朝聖」

徐凱希「小學父給提款卡」任她提！長大才知賺錢辛苦 準備大禮孝親

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
徐凱希買新車送爸爸。圖／截自臉書／徐凱希Cathy
徐凱希買新車送爸爸。圖／截自臉書／徐凱希Cathy

女星徐凱希曬出送給爸爸的「新車禮」，吐露小時候爸爸就給她提款卡任她提，隨著她長大出社會後體認到賺錢辛苦，有感而發寫道：「小時候總是在思考著想要什麼東西，長大後則是在思考著要怎麼讓身邊的人過更好的生活。」

徐凱希今（1）日曬出去牽新車，要送給爸爸，她回憶小時的時候爸爸就給她一張提款卡任她提，當時同學都有羨慕她，而當她長大，自己在工作了，直說「長大後出社會才知道賺錢的辛苦，也明白並不是每一個人都願意分享他的所有。」

徐凱希很感謝家人在她無助時選擇支持她，現在她也有「照顧人的能力」了，第一想到的就是家人，希望家人可以過著平安無憂的生活。她分享成長經歷，也想和大家說，不要吝嗇分享你的愛，珍惜和家人相處的時光。

編輯推薦

相關新聞

蕭敬騰唱一半「突轉身捂臉哭了」內幕心境曝光

金曲歌王蕭敬騰將推出新輯「野生」，首波主打「白夜」是他長約4分半的戲劇性獨白，錄音過程中他一度情緒湧上，背對製作人及錄音...

徐凱希「小學父給提款卡」任她提！長大才知賺錢辛苦 準備大禮孝親

女星徐凱希曬出送給爸爸的「新車禮」，吐露小時候爸爸就給她提款卡，「任我提」，隨著她長大出社會後體認到賺錢辛苦...

甩婚變風波！劉嘉玲深夜放閃梁朝偉「1舉動」甜炸

梁朝偉（偉仔）與劉嘉玲相愛35年至今仍十分恩愛，豈料日前確有瞎爆料梁朝偉秘戀25歲的大陸歌手程瀟，更誇張說有私生子。近來劉嘉玲再度放上與梁朝偉親密合照，放閃畫面意外引發熱議。

林志穎辣妻「暴肥7公斤」！無濾鏡自拍「真實身材」曝

不老男林志穎的妻子陳若儀，婚後育有3子，曾是模特兒出身的她身材始終纖細，但近日她在IG發出照片，坦言自己「確實胖了6公斤...

女兒高燒40度堅持不送醫變肺炎！蔡允潔怒嗆老公「神豬隊友」

蔡允潔和老公Fraser交往半年就閃婚，從求婚到註冊，只花了短短3天。去年耶誕節剖腹產下女兒「小福星」，當媽將滿一年之際...

年收破億退電商又離婚！陳昭榮「突暴瘦現身」近況曝光

55歲昔日本土一哥陳昭榮去年宣布結束18年電商王國，也昭告離婚恢復單身，隨後消聲匿跡。近日他宣告復出，昨晚開直播分享自己...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。