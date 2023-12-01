徐凱希「小學父給提款卡」任她提！長大才知賺錢辛苦 準備大禮孝親

女星徐凱希曬出送給爸爸的「新車禮」，吐露小時候爸爸就給她提款卡任她提，隨著她長大出社會後體認到賺錢辛苦，有感而發寫道：「小時候總是在思考著想要什麼東西，長大後則是在思考著要怎麼讓身邊的人過更好的生活。」

徐凱希今（1）日曬出去牽新車，要送給爸爸，她回憶小時的時候爸爸就給她一張提款卡任她提，當時同學都有羨慕她，而當她長大，自己在工作了，直說「長大後出社會才知道賺錢的辛苦，也明白並不是每一個人都願意分享他的所有。」

徐凱希很感謝家人在她無助時選擇支持她，現在她也有「照顧人的能力」了，第一想到的就是家人，希望家人可以過著平安無憂的生活。她分享成長經歷，也想和大家說，不要吝嗇分享你的愛，珍惜和家人相處的時光。

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