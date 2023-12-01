甩婚變風波！劉嘉玲深夜放閃梁朝偉「1舉動」甜炸

梁朝偉（偉仔）與劉嘉玲相愛35年至今仍十分恩愛，豈料日前確有瞎爆料梁朝偉秘戀25歲的大陸歌手程瀟，更誇張說有私生子。近來劉嘉玲再度放上與梁朝偉親密合照，放閃畫面意外引發熱議。

劉嘉玲近日曝光到日本賞楓的影片，照片中滿山滿谷的楓樹看上去相當幽美，而劉嘉玲則是驚喜同框挽著梁朝偉的手，兩人在鏡頭前甜蜜微笑，好感情令人稱羨。底下留言區引來眾多網友獻上祝福，「也太美了吧」、「絕配」、「好幸福啊」、「好會拍，幸福感滿滿的照片」、「很愛看這種照片，多發點」，還有網友放出過去的照片笑稱：「應該是同一個地方，我16年去的，7年前，這棵樹長大了」。

劉嘉玲貼出與梁朝偉在日本出遊私照。（取材自臉書）

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