林志穎辣妻「暴肥7公斤」！無濾鏡自拍「真實身材」曝
不老男林志穎的妻子陳若儀，婚後育有3子，曾是模特兒出身的她身材始終纖細，但近日她在IG發出照片，坦言自己「確實胖了6公斤」，甚至快邁入7公斤，決定進健身房還債。
陳若儀在IG發出，「大家都說我胖了，好啦，我確實胖了6公斤，好像邁入7公斤，我來還債了，還是你們覺得我這樣剛好呢？要確定餒～」。陳若儀曬出多張健身房的照片，身材仍然纖細只是多了健美的感覺。
不少粉絲留言，「看不出來有胖呀」、「我覺得不要太瘦了，你之前太瘦顯得很老」、「這樣剛好啦」，陳若儀雖然已是3寶媽，但經常跳舞、健身，現在更已練出結實的體態。
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