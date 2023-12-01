女兒高燒40度堅持不送醫變肺炎！蔡允潔怒嗆老公「神豬隊友」

蔡允潔和老公Fraser交往半年就閃婚，從求婚到註冊，只花了短短3天。去年耶誕節剖腹產下女兒「小福星」，當媽將滿一年之際，接受「嬰兒與母親」雜誌專訪，被問到另一半是神隊友還是豬隊友？蔡允潔妙答：「神豬隊友！」

蔡允潔解釋：「Fraser不是那種袖手旁觀或是還出一張嘴罵你的老公，相反的，很多時候，他都會主動請求幫忙，只是他幫忙的心思常常用錯地方，就像一個小男孩在顧一個小女兒一樣，他真的有心幫忙但是常常幫倒忙、弄巧成拙，所以是神隊友也是豬隊友，就成了『神豬』隊友！」

像是前陣子小福星高燒到近40度，半夜衝急診室，蔡允潔叫老公帶行李箱來，結果Fraser兩隻手拎了8袋東西，推著空行李箱來，且幫女兒準備的換洗衣物竟是一堆白雪公主、青蛙、毛怪等萬聖節服裝，Fraser認為：「女兒在萬聖節的時候沒有去上課，所以大家都在過萬聖節她沒有過到，覺得女兒很可憐，所以讓她穿毛怪感受一下萬聖節的氣氛。」讓蔡允潔超傻眼。

Fraser有一次認真地問：「我做了這麼多，為什麼我要一直被罵？」蔡允潔嘆，也很想稱讚老公，但「你就不能夠理解，什麼事情該這個時候做，什麼事情不該這個時候做」。

在照顧女兒的過程中，蔡允潔也發現只能「放棄吵架」，才不會讓事情更嚴重，「反而就是要讓事情真的發生了，用實際的例子讓他知道，他這樣真的是錯的！不然你怎麼跟他吵，他都覺得，你在小題大做、沒有這麼嚴重」。

例如這次小福星去急診，已經燒到39.6度了，但在美國留學8年的Fraser受到的教育是自然退燒，這樣子小孩以後才會有抗體，堅持不送醫院。後來吃藥也無法降溫，蔡允潔堅持送急診，結果被醫生診斷女兒已經得了肺炎，Fraser也自責到哭了，對於老公能夠及時認錯，遇到事情也一直陪在她們母女身旁，蔡允潔還是給予肯定及稱讚。

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