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年收破億退電商又離婚！陳昭榮「突暴瘦現身」近況曝光

聯合報／ 記者楊起鳳／即時報導
陳昭榮休養生息半年，曝光近況顯得氣色不錯。圖／摘自臉書
陳昭榮休養生息半年，曝光近況顯得氣色不錯。圖／摘自臉書

55歲昔日本土一哥陳昭榮去年宣布結束18年電商王國，也昭告離婚恢復單身，隨後消聲匿跡。近日他宣告復出，昨晚開直播分享自己目前代理日本品牌，不但成功瘦下7公斤也將繼續他的健康事業。

陳昭榮直播時喊話：「我回來了！」他坦言，有許多粉絲會問他何時回歸拍戲，他表示結束公司「翰成數位」和電商「阿榮嚴選」後，收到不少電影和戲劇邀約，但：「我已脫離那條不歸路，也經歷過巔峰，那位子不要佔據太久，很喜歡自己現在的樣子。」

陳昭榮表示自己訂於60歲要退休，他之前因為工作壓力大暴飲暴食，整個身體狀況都不好，還有高血壓的問題，果然到日本醫院測量發現竟然血壓高達150，後來遇到貴人，就是他推廣新產品的社長。他先改掉早上吃麵包習慣，換吃2顆水煮蛋配地瓜、蘋果，採168間歇性斷食，配上健康飲品就瘦下來。但他現在不帶貨，不斷強調「不要跟我訂貨」，表示他是做B2B企業對企業，上網直播只是推廣。

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