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陽帆快看！女兒為愛分期 送男友萬元禮物不手軟

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
安吉現在有另一半，2人感情甜蜜。圖／索尼音樂提供
安吉現在有另一半，2人感情甜蜜。圖／索尼音樂提供

陽帆愛女安吉和富二代男友感情穩定，她今（30）日擔任百貨公司耶誕音樂大使，吐露收過最浪漫的禮物是對方送的3萬元精品項鍊，而她曾用分期付款花2萬多買投影機送給男友，爸爸到現在還不知情。

安吉為百貨公司打造耶誕歌曲「現在互相親吻吧 Can we Kiss？」，歌曲發想來自在槲寄生下接吻，就能跟戀人在一起一輩子的傳說，被問到是否和男友做過，她笑回只有在小賈斯汀的MV裡見過，至於希望男友耶誕節送什麼禮物，她打趣說：「我唯一的暗示，是他可以多聽我的新歌。」開玩笑許願想要一間在信義區的房子當音樂工作室，她笑說朋友若想送禮，希望是實用的，比洗浴用品。

她最近為戲劇「美食無間」獻唱插曲「等著你，夢著你」，爸爸陽帆力挺狂聽，前幾天她在房間錄音，爸爸在客廳播得超大聲，她並非不領情，只是覺得受打擾，禮貌傳訊息給爸爸：「不好意思，可以小聲一點嗎」，笑翻眾人。

她上月生日辦趴，和朋友玩得相當開心。喜歡熱鬧的她耶誕節也會在家開趴，表示最近很熱衷辦派對、當女主人，賓客可以穿得比她漂亮嗎？她笑說： 「可以試試看。」

安吉現在有另一半，2人感情甜蜜。圖／索尼音樂提供
安吉現在有另一半，2人感情甜蜜。圖／索尼音樂提供

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