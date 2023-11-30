林襄主動讓記者摸奶驗貨 認了微整「花費近百萬」
林襄、雅涵和芷霖今化身紅心字會愛心大使，出席中廣公司所舉辦「擁抱希望傳出愛」空中愛心義賣活動，幫助弱勢家庭兒童募集營養餐費，林襄10年前舊照日前在網路瘋傳，她大方承認確實有微調，光是一口牙就花掉50萬，為了變美，她估計燒掉近百萬，問她胸部是真的嗎？她二話不說邀記者摸胸驗貨，保證絕對是原廠出品。
林襄對舊照曝光並不在意，問她有微整過嗎？她說「一定是有啊，做這行的，旁邊都是漂亮女生，會覺得自己哪裡不夠好，去調整成自己喜歡的樣子，我本來就沒有在避諱。」她第一個調整的部位就是牙齒，「因為我有點暴牙，我牙齒就花了50萬，下排牙齒我也在用了，差不多要20萬，所以我的這個笑容非常貴，希望大家多看我的笑容。」問她還有整哪些部位？她俏皮回「不告訴你」，但她說自己為了變美很捨得花錢，前後花了近百萬，其他方面她很省，她也沒打算再動，很滿意目前的樣子。
至於胸部真假，她無奈說「我每次澄清，大家還是死不相信。」接著她主動要女記者摸她胸部驗明正身，「我真的沒有做，有做的我都會講，我胸部真的是天生的。」而她工作到跨年前已經滿檔，正在計畫買房，看來投資變美果然還是很值得。
更多推薦
▪潘瑋柏婚禮現場曝光！緊牽超美另一半放閃
▪莊群施片場猝逝！昔女團隊友回她家鄉見最後一面
▪林志玲49歲生日首帶兒子曝光 網友驚呼：這麼大了
▪金馬「五后時光」看八卦？謝盈萱還原幕後真相 讚陳淑芳超強圓場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言