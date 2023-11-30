魏德聖遭郭台強批「大頭症」親上火線回擊「奮戰到底」

魏德聖執導溫馨新片「BIG」今天舉辦記者會，連同演員群曾沛慈、田中千繪、夏宇童、周厚安、于卉喬、王夢麟、滕韋煦、賴銘偉、馬志翔、廖慧珍等一起現身舉辦媒體見面會，魏德聖日前對中影董事長郭台強提起詐欺告訴，昨郭台強出庭痛批魏德聖「不知道感恩惜福、大頭病」，魏導今天回應此事，首先表示不會多做回應，隨後表示要用「BIG」片中動畫裡有一段小孩對抗惡魔那段來做比喻，「不管怎麼樣都奮戰到最後一刻！」

被問是否指認郭台強是「惡魔首領」，魏德聖不願做回應，「他講他的，我有我的想法，我都花了半年時間才搞懂，一時之間不會了解太多」。提到大頭症，他無奈表示：「我的頭有多大？！就跟一般人一樣大而已。」

魏德聖拍「BIG」必須搭建癌症病房，另有大量動畫特效，成本不小，約莫1億台幣。魏德聖也坦承票房當然會有一定壓力，好在有贊助商、投資商，包了300場，票房約770萬，逐漸有包場效應出來了，希望口碑有傳出去。這次與很多小孩合作，他說很喜歡跟小孩子相處，努拉還會叫他「魏魏」，更表示自己都沒有發脾氣。近來的心情如何？他笑說：「還好啦，沒什麼壓力，擔心票房而已。」「BIG」12月1日在台上映。

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