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浪漫破表！潘瑋柏婚禮煙火曝光 王力宏獻唱信起鬨被踹

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
潘瑋柏和老婆在婚禮上看煙火。圖／摘自網路
潘瑋柏和老婆在婚禮上看煙火。圖／摘自網路

潘瑋柏和「中國最美空姐」」宣雲（Luna）結婚3年，昨（29）日在峇里島烏魯瓦圖阿麗拉別墅飯店（Alila Villas Uluwatu）補辦婚宴，現場眾心雲集，王力宏擔任婚禮歌手，以鋼琴自彈自唱惠妮休斯頓的「I Will Always Love You」，潘瑋柏更與他、信嗨翻合唱「不得不愛」。

潘瑋柏的海島婚禮邀請許多親朋好友參加，賓客直擊現場幸福畫面，潘瑋柏牽著老婆宣雲走在飯店的白色步道上，宣雲頭戴白紗、穿著露肩背的白紗禮服，拖著長長的裙擺，挽著老公的手走著，小倆口緩緩步入會場，接受兩旁的賓客祝福，他的好友楊長青更是狂灑紙花，一臉為好兄弟開心的神情。

婚禮持續到夜晚，潘瑋柏和宣雲站在一起看夜空中的煙火，眾人發出幸福的歡呼聲；王力宏穿著白色襯衫，坐在鋼琴前自彈自唱祝福曲，潘瑋柏和宣雲在眾人起鬨下接吻，浪漫破表，信拿著麥克風起鬨，當場被潘瑋柏踹了一腳，現場氣氛又好笑又歡樂。。晚上的party潘瑋柏脫下西裝換上他的嘻哈寬大T恤、棒球帽，和大家一起同樂。

王力宏（左起）、潘瑋柏和信在婚禮上同樂。圖／摘自網路
王力宏（左起）、潘瑋柏和信在婚禮上同樂。圖／摘自網路

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