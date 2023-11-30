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回憶金馬紅毯驚魂記　林青霞幽默自嘲「我救了我自己」

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
林青霞以自身經歷鼓勵大家「有夢就去追」。圖／TVBS提供
林青霞以自身經歷鼓勵大家「有夢就去追」。圖／TVBS提供

甫獲第60屆金馬獎「終身成就獎」的林青霞，日前接受「TVBS看板人物」主持人方念華二度專訪，表示非常珍惜大家所給她的獲獎榮耀，也以自身經歷鼓勵大家「追夢就盡量去追，抱持著鍥而不捨的精神，一定可以達到。」而林青霞也笑著向大家保證會「做最好的自己，期許自己要比前一天的自己更好。」

在節目中林青霞也回憶許多拍戲故事，談及有次於敦煌沙漠拍攝「新龍門客棧」，武術指導告訴她，將安排一場飛箭射向她臉部的特寫戲，起初她擔心是否會誤傷眼睛，沒想到一語成讖，當下眼睛痛到倒地不起，事後照鏡子發現黑眼珠有一條白線，看了眼科才知道「眼膜裂開了，要是不來看就會失明」，嚇得她隔天趕回香港就醫，她也進一步表示，也是那幾年身心靈的互相影響，才決定淡出螢幕走入家庭。

主持人方念華也好奇，「永遠的東方不敗」會給年輕世代女生的建議為何？林青霞笑著透露：「辛苦的地方反而是快樂的地方，回想起來都會令人莞爾」，她幽默舉例金馬獎時就救了自己，當時穿著6吋高跟鞋，在上樓梯時不慎扭到，但要拐得很漂亮，所以雙手攤開，擺出了「東方不敗」霸氣姿勢，笑說幸好有在練習皮拉提斯，「腿勁、腳勁都練到了，非常佩服自己！」方念華聽完金馬的小插曲也訝異表示「真的很驚險！」

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