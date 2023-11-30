快訊

整理包／「遠亞併」12月15日上路 合併後用戶權益、換SIM卡、帳單繳費問題一次看

長榮航空傳發5、6個月年終 工會怒批「敷衍」：至少應發10至16個月、年度調薪5千

吳慷仁太強了！甫奪金馬影帝又在國際影展奪大獎

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
吳慷仁是今年金馬獎最佳男主角。本報資料照片
吳慷仁是今年金馬獎最佳男主角。本報資料照片

吳慷仁才剛拿下金馬影帝，立刻再傳喜訊！由王禮霖所執導的「富都青年」在沖繩環太平洋國際電影節榮獲評審團獎、觀眾票選獎，吳慷仁也獲得最佳主演獎。獲獎的吳慷仁感動表示，「10年前旅遊去過沖繩，沒想到第二次去沖繩是由馬來西亞的電影「富都青年」帶著我過去，真的很榮幸」。

綜合媒體報導，吳慷仁以「富都青年」近日剛榮獲金馬60最佳男主角獎，在11月23日開幕的第一屆Cinema at Sea沖繩環太平洋國際電影節上，「富都青年」再度榮獲評審團獎、觀眾票選獎，吳慷仁也再下一城，獲得最佳主演獎。

對於再度獲獎，吳慷仁感動表示覺得很開心，並指10年前旅遊去過沖繩，沒想到第二次去沖繩是因為馬來西亞的電影「富都青年」，並以演員的身分與沖繩的觀眾見面。他也感謝評審及「富都青年」，並表示「從之前的國際影展及剛結束的金馬，帶給我的這段旅程，真的很榮幸！這是最棒的結果，謝謝！謝謝！」

在金馬獎典禮結束後就立刻前往沖繩的導演王禮霖也表示，沒想到可以再次得到一座觀眾票選獎，並指「全球各地包含日本的觀眾都和我提到慷仁的表演，說他的表演很觸動他們，覺得很開心，這是這個角色得到的第4座獎，感激評審的喜歡」。電影將於12月1日上映。

吳慷仁是今年金馬獎最佳男主角。本報資料照片
吳慷仁是今年金馬獎最佳男主角。本報資料照片

相關新聞

吳慷仁太強了！甫奪金馬影帝又在國際影展奪大獎

吳慷仁才剛拿下金馬影帝，立刻再傳喜訊！由王禮霖所執導的「富都青年」在沖繩環太平洋國際電影節榮獲評審團獎、觀眾票選獎，吳慷...

多圖／潘瑋柏絕美婚紗照曝光 最美空姐老婆宣云甜讚「完美的美好回憶」

潘瑋柏與有「中國最美空姐」之稱的宣云（Luna）結婚後，29日在峇里島補辦婚禮，雖然婚禮不對外公開，但潘瑋柏還是在官方社群分享了一張兩人絕美婚紗照，

YOSHIKI演奏X JAPAN名曲送HEATH最後一程 悼友人：他是多麼酷的人

日本搖滾天團X JAPAN貝斯手HEATH（森江博）10月29日因大腸癌離世，享年55歲。HEATH的追思會28日於東京舉行。

指控GD涉毒 酒店女室長「翻供了」：沒親眼看到他吸

G-Dragon（權志龍）爆涉毒遭調查，他多次發聲否認，親自前往警局說明並接受檢驗，3次檢驗結果皆為「陰性」，還他清白。

吳鳳8歲女兒「正式封臉」 親揭原因一句話被讚爆

吳鳳昨（28）日在臉書分享女兒跳體操的照片，不過照片中女兒的臉卻被遮住，而他也親揭背後原因，表示女兒主動要他別再曝光她的臉

李連杰看淡生死 已跟老婆利智交代好後事

功夫皇帝李連杰為新書「超越生死」來台宣傳，受邀上Yahoo TV的節目「茜問」，主持人陳文茜直球發問：「怎麼練武之人卻沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。