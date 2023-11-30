吳慷仁太強了！甫奪金馬影帝又在國際影展奪大獎

吳慷仁才剛拿下金馬影帝，立刻再傳喜訊！由王禮霖所執導的「富都青年」在沖繩環太平洋國際電影節榮獲評審團獎、觀眾票選獎，吳慷仁也獲得最佳主演獎。獲獎的吳慷仁感動表示，「10年前旅遊去過沖繩，沒想到第二次去沖繩是由馬來西亞的電影「富都青年」帶著我過去，真的很榮幸」。

綜合媒體報導，吳慷仁以「富都青年」近日剛榮獲金馬60最佳男主角獎，在11月23日開幕的第一屆Cinema at Sea沖繩環太平洋國際電影節上，「富都青年」再度榮獲評審團獎、觀眾票選獎，吳慷仁也再下一城，獲得最佳主演獎。

對於再度獲獎，吳慷仁感動表示覺得很開心，並指10年前旅遊去過沖繩，沒想到第二次去沖繩是因為馬來西亞的電影「富都青年」，並以演員的身分與沖繩的觀眾見面。他也感謝評審及「富都青年」，並表示「從之前的國際影展及剛結束的金馬，帶給我的這段旅程，真的很榮幸！這是最棒的結果，謝謝！謝謝！」

在金馬獎典禮結束後就立刻前往沖繩的導演王禮霖也表示，沒想到可以再次得到一座觀眾票選獎，並指「全球各地包含日本的觀眾都和我提到慷仁的表演，說他的表演很觸動他們，覺得很開心，這是這個角色得到的第4座獎，感激評審的喜歡」。電影將於12月1日上映。

吳慷仁是今年金馬獎最佳男主角。本報資料照片

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