多圖／潘瑋柏絕美婚紗照曝光 最美空姐老婆宣云甜讚「完美的美好回憶」

潘瑋柏與有「中國最美空姐」之稱的宣云（Luna）結婚後，29日在峇里島補辦婚禮，雖然婚禮不對外公開，但潘瑋柏還是在官方社群分享了一張兩人絕美婚紗照，而新娘宣云深夜則更曝光更美照。

從這些絕美的婚紗照中，可以看到宣云換了多套服裝，除了有白色婚紗，還紅色旗袍，以及粉色平口低胸禮服、白色蕾絲花朵圖案的禮服，潘瑋柏則是帥氣黑色西裝，與伴郎、伴娘們合照中，伴娘們是統一身穿粉色禮服、伴郎則是白色西裝，襯托這對新人。背景大都是一望無際的廣闊海景。

宣云分享了與老公潘瑋柏的婚紗照。 圖／擷自小紅書

宣云分享了與老公潘瑋柏的婚紗照。 圖／擷自小紅書

宣云分享了與老公潘瑋柏的婚紗照。 圖／擷自小紅書

宣云分享了與老公潘瑋柏的婚紗照。 圖／擷自小紅書

宣云分享了與老公潘瑋柏的婚紗照。 圖／擷自小紅書

宣云分享了與老公潘瑋柏的婚紗照。 圖／擷自小紅書

宣云分享了與老公潘瑋柏的婚紗照。 圖／擷自小紅書

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