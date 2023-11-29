YOSHIKI演奏X JAPAN名曲送HEATH最後一程 悼友人：他是多麼酷的人

日本搖滾天團X JAPAN貝斯手HEATH（森江博）10月29日因大腸癌離世，享年55歲。HEATH的追思會28日於東京舉行。據日媒《日刊體育》報導，X JAPAN靈魂人物 YOSHIKI 在出席完於日本東京舉行的「2023年MAMA大獎」後趕赴追思會現場。

《日刊體育》報導，YOSHIKI在現場說道：「他做為搖滾音樂家活到最後一刻，是多麼酷的人啊」，並演奏X JAPAN經典歌曲《Endless Rain》，以琴聲送HEATH最後一程，隊友PATA、SUGIZO等參與追思會的都獻上紅玫瑰。

YOSHIKI演奏X JAPAN名曲送HEATH最後一程。圖／截自《日刊體育》

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