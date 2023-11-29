指控GD涉毒 酒店女室長「翻供了」：沒親眼看到他吸
G-Dragon（權志龍）爆涉毒遭調查，他多次發聲否認，親自前往警局說明並接受檢驗，3次檢驗結果皆為「陰性」，還他清白。而綜合韓媒《edaily》、《news1》今（29）日報導，最初供出GD涉毒的酒店女室長A某「翻供了」。
據韓媒報導，GD遭警方調查起源於當初A某稱看到GD房內廁所的托盤上有古柯鹼，懷疑他吸毒，但在GD連毒品檢驗3連陰後，A某推翻了之前的證詞，表示「並沒偶親眼看到GD吸毒」，並指有可能是跟GD一起到訪酒店的另一名藝人吸毒。
而韓媒早前報導，警方指GD可能吸食新型毒品因而影響檢驗，仍未放棄對他的調查。
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