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指控GD涉毒 酒店女室長「翻供了」：沒親眼看到他吸

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
G-Dragon（權志龍）多次發聲否認涉毒。圖／截自《news1》
G-Dragon（權志龍）多次發聲否認涉毒。圖／截自《news1》

G-Dragon（權志龍）爆涉毒遭調查，他多次發聲否認，親自前往警局說明並接受檢驗，3次檢驗結果皆為「陰性」，還他清白。而綜合韓媒《edaily》、《news1》今（29）日報導，最初供出GD涉毒的酒店女室長A某「翻供了」。

據韓媒報導，GD遭警方調查起源於當初A某稱看到GD房內廁所的托盤上有古柯鹼，懷疑他吸毒，但在GD連毒品檢驗3連陰後，A某推翻了之前的證詞，表示「並沒偶親眼看到GD吸毒」，並指有可能是跟GD一起到訪酒店的另一名藝人吸毒。

而韓媒早前報導，警方指GD可能吸食新型毒品因而影響檢驗，仍未放棄對他的調查。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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