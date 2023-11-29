桃色風波後首露面！ 廖科溢復出主持 被爆劈腿全說了

廖科溢去年底遭爆劈腿多女，他沉寂近1年，接下緯來外景節目「溢起趣打卡」主持棒，節目3日起晚間9點播出，去年底陸續有8女跳出來指控他始亂終棄，他今淡定表示都是片面之詞，子虛烏有，他一定有做錯的地方，但從來沒有劈腿，而他也始終不知道爆料者身分，他表示當時事發時雖已經發文澄清，但效果不大，他認為多說無益，不如就不要再多做回應。

廖科溢去年宣布和T台主播秦綾謙結婚，卻引起多女匿名爆料，讓喜事蒙塵，他也淡出螢光幕，不過他表示並沒有因此陷入低潮，收入也沒有中斷，「我沒有把自己定位是演藝圈的人，我一直覺得自己是上班族，每天上下班打卡，所以其實還好。」他坦言事情剛爆發時，他和老婆情緒難免受影響，不過老婆很理性，兩人的感情還是很堅定，他也自我檢討，可能是他分手態度不夠果決，才會讓對方誤會，「我不習慣用言語來表達分手，對方消失一陣子，我就覺得是分手，沒想到過段時間，對方又突然出現。」認為自己在處理感情還是不夠謹慎。

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