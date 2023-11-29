快訊

不是台南！交通累計死亡數首下降 王國材點名「這縣市」重點輔導

NHK：美軍魚鷹運輸機墜日本外海 機上8人生死未卜

國旅大飯店說話不算話！反悔拒認Bug訂單 網怒批：小鼻子小眼睛

桃色風波後首露面！ 廖科溢復出主持 被爆劈腿全說了

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
廖科溢接下緯來新節目。記者林怡秀／攝影
廖科溢接下緯來新節目。記者林怡秀／攝影

廖科溢去年底遭爆劈腿多女，他沉寂近1年，接下緯來外景節目「溢起趣打卡」主持棒，節目3日起晚間9點播出，去年底陸續有8女跳出來指控他始亂終棄，他今淡定表示都是片面之詞，子虛烏有，他一定有做錯的地方，但從來沒有劈腿，而他也始終不知道爆料者身分，他表示當時事發時雖已經發文澄清，但效果不大，他認為多說無益，不如就不要再多做回應。

廖科溢去年宣布和T台主播秦綾謙結婚，卻引起多女匿名爆料，讓喜事蒙塵，他也淡出螢光幕，不過他表示並沒有因此陷入低潮，收入也沒有中斷，「我沒有把自己定位是演藝圈的人，我一直覺得自己是上班族，每天上下班打卡，所以其實還好。」他坦言事情剛爆發時，他和老婆情緒難免受影響，不過老婆很理性，兩人的感情還是很堅定，他也自我檢討，可能是他分手態度不夠果決，才會讓對方誤會，「我不習慣用言語來表達分手，對方消失一陣子，我就覺得是分手，沒想到過段時間，對方又突然出現。」認為自己在處理感情還是不夠謹慎。

相關新聞

桃色風波後首露面！ 廖科溢復出主持 被爆劈腿全說了

廖科溢去年底遭爆劈腿多女，他沉寂近1年，接下緯來外景節目「溢起趣打卡」主持棒，節目3日起晚間9點播出，去年底陸續有8女跳...

聞蔡尚樺和11年男友分手 曾國城震驚：這是最遺憾的事

蔡尚樺坦承與交往11年的工程師男友分手，外傳跟球星林秉聖戀愛中，和她一起搭檔做節目「全明星攻略」近5年的曾國城感到震驚：...

獨／曹佑寧金馬「麥克風捅林青霞」被罵翻 楊千霈曝內幕：我很自責

曹佑寧在金馬星光紅毯不斷失誤，被各界評為大型災難現場，沉澱兩天後，搭檔楊千霈終於發聲，她嘆，結束時看到他充滿沮喪的臉，「...

56歲影帝慘遭經紀人丟包片場 獨留宿舍嘆「餓到頭昏」

韓片「全羅道少年殺人事件」，改編自震撼全韓真實事件，由青龍影帝薛景求攜手「黑暗榮耀」話題演員廉惠蘭精彩共演。雖然薛景求已...

陳美鳳遭冒名「求討2.2億」金援！ 本人罕動怒發聲

有「台灣最美麗的歐巴桑」封號的女星陳美鳳，高知名度、親和力絕佳的她，代言商品繁多，且合作廠商多是超過1、20年的老客戶，...

泰勒絲打槍英皇室 不想被連累 男友親友認為他們是真愛

樂壇當紅女王泰勒絲，可以隨心所欲選擇自己喜愛的場子來演出，就算在英國有錢有勢的皇室家族，也未必能讓她點頭。還沒上市已造成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。