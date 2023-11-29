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聞蔡尚樺和11年男友分手 曾國城震驚：這是最遺憾的事

聯合報／ 記者葉君遠／即時報導
詹姆士（右起）、卓文萱、曾國城和吳秉承為節目舉行聯名記者會。圖／三立提供
詹姆士（右起）、卓文萱、曾國城和吳秉承為節目舉行聯名記者會。圖／三立提供

蔡尚樺坦承與交往11年的工程師男友分手，外傳跟球星林秉聖戀愛中，和她一起搭檔做節目「全明星攻略」近5年的曾國城感到震驚：「超過10年的感情，如果最後沒有結果，真的很令人遺憾。」

曾國城中午在三立舉行「型男大主廚」記者會。他被問到相關新聞說，和蔡尚樺相處這幾年，多次見到她男友，「我們有一個群組，經常會相約聚餐，她有帶男友一起來過，感情非常好，男生的條件很不錯，當然尚樺也很棒，如果真的分手了，這麼多年的感情，對彼此都是損失。人的一生，哪有那麼多？青春可以耗，真的不要吧。」

蔡尚樺的工程師男友易鼐恩人稱「交大仔仔」，穩定交往約11年，不時在臉書上放閃，之前蔡尚樺被拍到與林秉聖相約吃飯時，男友也在場，後來被網友都是抓包彼此關注對方，經紀人有出面回應，「尚樺和男友10月說好先暫時調整彼此的關係，回到互相關心支持的好朋友。而後有人表達好感、因本來就是好友，所以同意私人帳號的追蹤，目前在觀察的階段，未來對所有交友關係都會審慎評估，謝謝大家關心」。

曾國城反覆確定新聞的真實性，得到肯定的答案，「待會我錄影空檔會找機會打電話給她，我因為我真的不知道發生什麼事了。」

曾國城主持了18年三立美食節目「型男大主廚」終被業界重量級品牌看重中，與成立30週年的那幫餐飲界龍頭王品集團燒肉品牌「Oh my!原燒」聯手打造期間限定的星級套餐、主題佈置以及限量贈品，讓觀眾有如親臨攝影棚，又能品嚐明星主廚精心設計的豪華料理，是台灣美食節目首創。

今舉辦聯名記者會記者會，除主持群曾國城、卓文萱、詹姆士、吳秉承，負責菜色設計的主廚群張秋永、MAX楊盛堯、JERRY陳昆煌及主廚邱寶郎、米澤外，王品集團 Oh! my原燒事業處總監蔡淅屏也親臨現場。

目前已是「拌麵大亨」曾國城表示節目目前已播出超過4000集，在YT的點擊率也破二億，節目18年前從半小時開始，他和詹姆士搭檔，成為有綜藝感的美食節目，這次與餐飲集團合作，等了18年才被「翻牌」。詹姆士也表示節目精神是分享，這次觀眾可以吃到是一大突破。

曾國城跟蔡尚樺一起主持「全明星攻略」，兩人私交不錯。圖／摘自臉書
曾國城跟蔡尚樺一起主持「全明星攻略」，兩人私交不錯。圖／摘自臉書

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